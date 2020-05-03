YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’nın tarihteki ilk bakanı Karacabeyli Mustafa Fehmi Gerçeker unutulmadı

Bursa’nın tarihteki ilk bakanı Karacabeyli Mustafa Fehmi Gerçeker unutulmadı

BURSA HABERLERİ  | 03.05.2020 14:50 | Son Güncelleme

Bursa’nın cumhuriyet tarihindeki ilk bakanı olarak seçilen Mustafa Fehmi Gerçeker, bu kutlu göreve başlamasının 100.

Bursa’nın cumhuriyet tarihindeki ilk bakanı olarak seçilen Mustafa Fehmi Gerçeker, bu kutlu göreve başlamasının 100. yılında gururla yad edildi.
Kentin en önemli değerlerinden biri olan ve Bursa’nın cumhuriyet tarihindeki ilk bakanı olarak seçilen Mustafa Fehmi Gerçeker de Türk tarihine adını yazdıran başarılı çalışmalarıyla, Karacabey için hep gururla anılan isimlerden biri oldu. Umuru Şer’iye ve Evkaf (Diyanet İşleri ve Vakıflar) vekili olarak içinde yer aldığı; Milli mücadeleyi cumhuriyete taşıyan gelişmelerden biri olan I. İcra Vekilleri Heyetine (Bakanlar Kurulu) seçilen Gerçeker, göreve başlamasının 100. yılında unutulmadı.
Meclis’in açılışında da iz bırakmıştı
23 Nisan 1920 Cuma günü, topluca kılınan namazdan sonra meclis binası önüne yurdun çeşitli yerlerinden gelmiş olan milletvekillerinin önünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış duasını da gerçekleştiren ve meclise Bursa mebusu (milletvekili) olarak girdikten sonra, vefatına dek mebusluğunu devam ettiren Mustafa Fehmi Gerçeker, o tarihten bu yana Karacabey için hep gurur kaynaklarından biri oldu.
Türk’ün şanlı tarihinde, Karacabey’in kahramanlık hikayeleriyle adından hep gururla söz ettirdiğini ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Milletimizin istiklal mücadelesini cumhuriyet ile taçlandıran ve Bursa’nın tarihteki ilk Bakanı olarak tarihe adını yazdıran Karacabeyli hemşerimiz, müftü, din adamı Mustafa Fehmi Gerçeker, kentimizin en önemli değerlerinin başında gelmektedir. Karacabey’in pek çok değerli ismi de tarih boyunca hep milli birliğimiz için ortaya koyduğu üstün mücadelelerle adından gururla söz ettirmiştir. Bu vesileyle, 100 yıl önce cumhuriyet tarihimizin ilk bakanlar kurulunda yer alıp bu kutlu görevi yerine getiren ve milli bir mücadele vermiş olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Karacabeyli hemşerimiz Mustafa Fehmi Gerçeker’i, tüm kurucu milletvekillerimizi ve ilk bakanlarımızı saygı, sevgi minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKolundaki izler ne? Yakın dostu her şeyi açıkladıKolundaki izler ne? Yakın dostu her şeyi açıkladı
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Bağlar’da 1 yılda büyük değişim

Bağlar’da 1 yılda büyük değişim

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Bursa Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:16
Sabah
05:54
Öğle
13:06
İkindi
16:56
Akşam
20:07
Yatsı
21:39

Bursa Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Bağlar Eczanesi
Yildirim
Birsen Eczanesi
Nilufer
Ceylan Eczanesi
Yildirim
Damla Eczanesi
Nilufer
Fethiye Eczanesi
Nilufer
Geçit Eczanesi
Osmangazi
Gülbahçe Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bursa Valiliğinden kasap, manav, şarküteri ve yufkacı açıklaması

Bursa Valiliğinden kasap, manav, şarküteri ve yufkacı açıklaması

Fıstık çamı, orman köylüsünün gelirini üçe katlayacak

Fıstık çamı, orman köylüsünün gelirini üçe katlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.