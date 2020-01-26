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Bursa’nın Tek Madalyası Osmangazi’den

BURSA HABERLERİ  | 26.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcularından Melike Ağralı, Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu.Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Türkiye Gençle Taekwondo Şampiyonası’na 699 kulüpten toplam 2 bin 511 sporcu katıldı.

Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcularından Melike Ağralı, Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Türkiye Gençle Taekwondo Şampiyonası’na 699 kulüpten toplam 2 bin 511 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada Osmangazi Belediyespor’un başarılı sporcusu Melike Ağralı, 63 kilogramda birinci turu 28-2 skorla önde tamamladı. İkinci turda rakibini 22-2, çeyrek finalde ise 32-3 skorla farklı yenen Ağralı, yarı finale kaldı. Tatamide üstün performans sergilemesine rağmen turu 17-14 mağlup bitiren genç sporcu, üçüncülük kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra Gençler Milli Takımı’na seçilen Melike Ağralı, Şubat ayında İstanbul’da gerçekleşecek uluslararası turnuvada mücadele etmeye hak kazandı. Ağralı’ya madalyasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin verdi.
Osmangazili yıldızın Bursa’dan tek madalya alan sporcu olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Taekwondo Akademi’nin meyvelerini almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

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