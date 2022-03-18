YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

18.03.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Bursa'da öğleden sonra başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürdü.

Kentte etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Valilikten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre aralıklı ve yerel olarak devam eden kar yağışlarının yarın akşama kadar Karacabey, Mustafakemalpaşa, Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik, İnegöl ve Yenişehir ilçeleriyle Uludağ'da zaman zaman kısa süreli kuvvetli kar yağışına döneceği bildirildi.

Açıklamada, orta kuvvette esen rüzgarın etkisiyle il genelindeki lokal kar yağışlarının yerel tipiye neden olacağı tahmin edildiğinden, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyorKüresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyor
Hatay'a 58 yıl önce göç eden Karadenizlilerin Trabzonspor sevgisiHatay'a 58 yıl önce göç eden Karadenizlilerin Trabzonspor sevgisi
Adana'da otoyoldan bariyer çalan 2 kişi yakalandıAdana'da otoyoldan bariyer çalan 2 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
13:17
İkindi
16:39
Akşam
19:20
Yatsı
20:38
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en büyüğü! Meydan okudu ama...

Dünyanın en büyüğü! Meydan okudu ama...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tek başına savaştan kaçmıştı! Beklenen kavuşma gerçekleşti

Tek başına savaştan kaçmıştı! Beklenen kavuşma gerçekleşti

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.