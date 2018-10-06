Samet Aybaba yönetimindeki Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü'nü ağırladı.
Bursaspor maçın 7. dakikasında Sakho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak golün ardından VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyon tekrar izlendi. Ankaragücü futbolcuları Sakho'nun golü öncesinde kendilerine faul yapıldığı yönünde itirazda bulunmuştu.
Yeşil-beyazlılar aradığı golü 20. dakikada buldu. Ramazan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi hareketlenen Umut Meraş, kafasıyla aşırtma bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin 90+2'nci dakikasında Bursaspor Allano Lima ile bir gol daha buldu. Ancak pozisyon öncesinde ofsayt tespit edilmesiyle birlikte bu gol de VAR uyarısıyla iptal edildi.
Bursaspor, kariyerindeki ilk Süper Lig golünü kaydeden Umut Meraş'la 3 puana uzandı ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.
BURSASPOR 1 - 0 ANKARAGÜCÜ
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
BURSASPOR: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Latovlevici, Shehu, Ramazan Keskin, Aytaç Kara, Umut Meraş (Dk. 80 Burak Kapacak), Stancu (Dk. 56 Lima), Sakho (90+2 Umut Nayir)
MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan (Dk. 38 Kone), Pinto, Faty, Putsila (Dk. 77 Cerci), Mokhtar (Dk.15 Kenan Özer), Moulin, Bifouma, İlhan Parlak
GOL: Dk. 22 Umut Meraş (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 72 Ramazan Keskin (Bursaspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 7: Ceza alanı ön çizgisinde MKE Ankaragücü oyuncularından seken topu kontrol eden Sakho, meşin yuvarlığı kalecinin solundan filelere yolladı. Maçın hakemi Özgür Yankaya, Video Yardımcı Hakem "VAR" kararıyla pozisyon öncesinde Bursasporlu Stancu'nun, Alihan Kubalas'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
DAKİKA 22: Ankaragücü yarı alanının ilk metrelerinde topla buluşan Ramazan Keskin'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Umut Meraş, yaptığı kafa vuruşuyla kalecinin üstünden meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 1-0.
DAKİKA 42: Hızlı gelişen Bursaspor atağında topla buluşan Stancu, içeri doğru kat eden Aytaç Kara'yı ceza sahası ön çizgisinde topla buluşturdu. Aytaç Kara'nın sert şutu kalenin üstünden auta gitti.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 54: Bursaspor gole yaklaştı. Kendi yarı alanından gelen uzun topla buluşan Sakho'nun yaptığı vuruş, kaleci Hopf'dan sekip kaleye doğru yöneldi. Kone'nin son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak, direğe çarpıp kornere çıktı.
DAKİKA 65: Ankaragücü kontra atağında sol kanatta topla buluşan Bifouma, hızla kaleye yöneldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma'nın dar açıdankaleye paralel yaptığı vuruş çerçeveyi bulmadı ve Bursaspor defansı topu uzaklaştırdı.
DAKİKA 83: Kendi yarı sahasından gelen topla buluştuktan sonra Moulin'den sıyrılan Lima'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
DAKİKA 85: Ankaragücü defansından seken topu iyi kontrol eden Sakho, pasını sağ kanattan ceza alanına koşu yapan Lima'nın önüne bıraktı. Rahat pozisyonda topa iyi vuramayan Lima'nın şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrol etti.
DAKİKA 90: Sol kanattan Latovlevici'nin ceza alanına içine yaptığı ortada topla buluşan Lima, meşin yuvarlığı kalecinin sağından filelere gönderdi. Maçın hakemi Özgür Yankaya, Video Yardımcı Hakem "VAR" kararıyla Lima'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
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