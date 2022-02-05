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Bursaspor-Altınordu maçının ardından

05.02.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: - "İyi, zevkli ve futbol adına güzel bir maç oldu" - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: - "Bir türlü skoru bulamadık"

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında ağırladığı Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Bursaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, önemli bir galibiyet aldıklarını ve bunun bir başlangıç olduğunu söyledi.

Tuna, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için hem camia hem de futbolcuları adına mutlu olduğunu dile getirdi.

Taraftarların inanılmaz destek verdiğini ve bunu özlediklerini belirten Tuna, şöyle konuştu:

"Geçirdiğimiz süreç kolay değil. Bursaspor camiası adına kritik dönemler yaşıyoruz. Kazanmak önemli ama yeterli olmadığını da biliyoruz. İyi futbol önemli, bunu da bugün gördük. Herkesin hassas duygulara sahip olduğu bir camiayız. Maçın içerisinde zaman zaman istediğimiz oyunu ortaya koyduk ama asıl istediğimiz bu değil. Altınordu'yu da tebrik etmek lazım. İyi, zevkli ve futbol adına güzel bir maç oldu. Kendi adımıza yapacağımız işler için moralli ve iyi bir başlangıç oldu. Bu galibiyet bizim için bir başlangıç olacak. Maç boyunca taraftar, futbolcuların arkasında olduğunu hissettirdi. Ben bu taraftarı, coşkuyu çok seviyorum. Bu takıma katacaklarını biliyorum. Onların desteği olmadan da başarılı olmayacağımızı biliyorum. Bu ruhu bilen bir insanım. Bursaspor'un içinde bulunduğu durum, Bursa'nın hiç bir zaman içinde olmayacağı bir durum."

-Eroğlu: "Bir türlü skoru bulamadık"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hem kendileri hem de Bursaspor açısından önemli bir maça çıktıklarını dile getirdi.

Maçı sonuna kadar bırakmadıklarını vurgulayan Eroğlu, "İlk yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Sadece kritik yerde pas hatalarıyla rakibe pozisyon verdik. Seyirciyle beraber coşkuları da arttı. Rakip skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra bekleyerek oynadı. Bir türlü skoru bulamadık. Karambol dediğimiz pozisyonlar vardı. Zor bir lig. Herkes için zor bir sezon. Bursaspor'u tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Dışarıdan bakıldığında sıkıntılı görünen bir camia. Bu durum sahiplenmeyi artırır. Bununla karşılaşacağımızı biliyorduk. Bursaspor, Türk futbolunda önemli yeri olan bir takım." ifadelerini kullandı.

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