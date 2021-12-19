Bursaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Bursaspor'un teknik sorumlusu Ali Aköz, topun kendilerinde daha fazla kalmasına rağmen mağlup olduklarını söyledi.

Aköz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak istedikleri bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

İstedikleri pozisyonu bulduklarını ve fırsatı kaçırınca dönen topun kendi kalelerinde gol olduğunu belirten Aköz, "Son 20 dakika hücumu düşündük. Top bizde fazla kalmasına rağmen kırılgan yapımız bugün de devam etti. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

- Mustafa Gürsel: "Kazanmak kolay değildi"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel, kolay bir maç olmadığını söyledi.

Bursaspor'un geçen haftaki yenilgiden sonra aşırı konsantre maça çıktığını vurgulayan Gürsel, şöyle konuştu:

"Bursaspor, istekli ve arzulu başladı. Kazanmak kolay değildi. Başardığımız için mutluyuz. Maçın başında istediğimiz organizasyonları yapamadık. Rakibe pozisyon verdik. İkinci yarı pozisyonlara girmeye başladık ve golü de bulduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İstanbulspor maçından iyi bir sonuç alıp devreye girmek istiyoruz."

