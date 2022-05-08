Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-2 yenen Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, kazanmaları gereken çok önemli bir maçtan galip ayrıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlup duruma düştükten sonra geri gelmenin önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Oyuncu grubumuz ciddi bir karakter ortaya koydu. Bu durumlarda geri gelmek gerçekten zor zordur. İnanılmaz bir baskı vardı. Sürekli geriden geliyoruz. Bizim geçmemiz gereken 3 takım vardı 8 hafta önce. Biz bu haftalarda 12-13 puan fark erittik. Bu çok önemli. Tabii ki baskıdan dolayı oyunun belli dönemlerinde düşüşler olabiliyor. Maçın başında da bunu hissettik ve sonrasında dengelemeye başladık. Kazanmamız gereken çok önemli bir maçı kazandık. Bundan sonra bütün ipler elimizde. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Takımda inanç, güven, samimiyet ve mücadele var. Sağlıklı bir ortam var ve bu ortamda inşallah bu seneyi kazasız belasız atlatacağız."

Er, küme düşme puan barajının yükseldiğini ve çok fazla hesap yapmadıklarını vurgulayarak, "5-6 haftadır kimseye bakmıyoruz. Biz kazandığımız sürece problem yok. Biz buna odaklandık. Bizim ne sevinmek için ne de üzülmek için vaktimiz var. Hem fiziksel hem de mental olarak bir yük var. Bunu atıp önümüzdeki haftalara hazırlanmamız gerekiyor. Kalan iki maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

- Recep Uçar: "Kazanmak için her şeyi yapan oyuncularımı tebrik ediyorum"

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, şampiyonluğu garantilemiş bir takım olarak çıktıkları maçın zor geçeceğini bildiklerini söyledi.

Bunu göz önüne alarak konsantrasyonu yüksek oyuncularla maça başladıklarını aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Amacımız kesinlikle burada kazanıp Süper Lig'e şampiyon takım olarak çıkmaktı. Topun daha bizde kaldığı, çok net pozisyonların olmadığı bir başlangıçta ilk duran toptan gol yedik. Sonrasında biraz baskıyı arttırdık ve skoru 1-1'e getirerek devreye girdik. İkinci yarının başlangıcında farklı dokunuşlar yaparak oyun bizim adımıza daha iyi geçti. Gol bulduktan hemen skor 2-2'ye geldi. Gerçekçi olmak gerekirse taraftarının etkisi ve yaptıkları değişiklerle Bursaspor sonrasında ağırlığını koydu. Pozisyonlar yakaladı. Son dakikalara kadar berabere gittik ve sonrasında bir duran topla gol yedik. Bursaspor kazandı. Kazanmak için her şeyi yapan oyuncularımı tebrik ediyorum. Benim oyuncularım kadar kümede kalma mücadelesi için varını yoğunu ortaya koyan Bursaspor futbolcularını da yürekten kutluyorum. Bundan sonra kalan 2 maçı kazanıp Süper Lig'e şampiyon takım olarak adımızı yazdırmak istiyoruz."

