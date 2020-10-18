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Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez kazandı

BURSA HABERLERİ  | 18.10.2020 21:55 | Son Güncelleme

Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez kazandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Balıkesirspor'u 3-1 mağlup ederek 2020-2021 sezonunda sahasındaki ilk galibiyetini aldı.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle sezona transfer yapamayarak başlayan yeşil-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.

Bir sonraki hafta Altınordu deplasmanına konuk olan Bursaspor, bu maçtan 2-0 galip ayrılmayı başardı. Üçüncü haftada Giresunspor'u sahasında ağırlayan Bursa temsilcisi, bu maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

Dördüncü haftada Tuzlaspor'a konuk olan yeşil-beyazlıların, 3-0 öne geçtiği karşılaşma 3-3 bitti.

Ligin 5. haftasında son olarak Balıkesirspor'u ağırlayan Bursaspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bursaspor, bu sonuçla sezonun ilk iç saha puanını da almış oldu.

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