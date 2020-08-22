Bursaspor'da bir futbolcuda koronavirüs çıktı

Bursaspor, sosyal medya hesabından bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Kulübün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun Covid-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmış olup, sporcumuz sağlık sponsorumuz Medicana Hastanesi’nde karantina altına alınmıştır.

Kamp kadromuzdaki oyuncularımız da önlem olarak ve Sağlık Bakanlığımızın kararı doğrultusunda 27 Ağustos Perşembe gününe kadar Özlüce Tesislerimizde karantinaya alınmıştır. Bu sebeple Özlüce Tesislerimiz giriş ve çıkışlara kapatılmıştır.

Daha önceden açıklamış olduğumuz kamp programımız da ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu

