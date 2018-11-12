Bursaspor'da Diafra Sakho 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Bursaspor forması giyen Diafra Sakho'nun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında evimizde oynadığımız Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Diafra Sakho'nun, Acıbadem Bursa Hastanesi'nde çekilen MR'ının ardından yapılan kontollerinin sonucunda durumu netlik kazandı.

Diafra Sakho'nun sağ Ayak eklem bağlarında yırtık ve kanama tespit edildi. Bu nedenle Sakho'nun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sakho'ya 2 hafta sonra yapılacak ek tetkikler neticesinde durumu daha da netlik kazanacak."

