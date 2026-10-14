Ozan Kabak'tan Beşiktaş maçı öncesi iddialı sözler! "Onları çok iyi tanıyorum"

Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıları yakından tanıdığını belirten Kabak, zor bir dönemden geçtiklerini ancak mücadeleyi 3 puanla tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

OZAN KABAK: "3 PUANI ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Beşiktaş'ı yakından tanıdığını ifade eden Ozan Kabak, siyah-beyazlı kulübün taraftar gücüne ve kadro kalitesine dikkat çekti. Milli futbolcu, karşılaşma öncesinde iddialı konuşarak şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ı çok iyi tanıyorum. Çok büyük taraftarı olan bir kulübe karşı oynayacağız. Almanya'da bile büyük bir taraftar kitleleri var. Oyuncuları çok kaliteli ama yarın 3 puanı alacağımıza inanıyorum."

Hoffenheim'ın sezon başlangıcında istediği sonuçları alamadığını belirten Kabak, takımın içinde bulunduğu süreci aşacağına inandığını dile getirdi.

"Sezon başlangıcı bizim için zor oldu ama ben böyle durumları yaşadım, tecrübeliyim. Güzel bir aileyiz. İdmanlarımız çok iyi. Şüphe duymuyorum, bu zor dönemi de iyi atlatacağız."

"BEŞİKTAŞ KALİTELİ BİR TAKIM"

Hoffenheim Teknik Direktörü Christian Ilzer de Beşiktaş karşılaşması öncesinde rakiplerinin gücüne dikkat çekti. Siyah-beyazlıların kadrosunda önemli oyuncular bulunduğunu belirten Ilzer, mücadeleye iyi hazırlandıklarını söyledi.

"Yarın tarihi bir kulübe karşı oynayacağız. Beşiktaş'ın kaliteli oyuncuları var. Şu an Bundesliga'da iyi bir durumda değiliz ama yarın için iddialıyız!"

Rakibin oyun anlayışına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ilzer, Beşiktaş'ın topa sahip olma konusunda başarılı olduğunu ifade etti.

"Beşiktaş'ın yarın bize karşı farklı oynayacağını düşünüyorum. Topu tutma konusunda çok başarılılar ve öyle oynayacaklarını düşünüyorum. Yarın güzel bir maç olacağına eminim."

ILZER'DEN VLAHOVIC VE OH DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş'ın hücum oyuncularını da değerlendiren Christian Ilzer, takımın yalnızca tek bir futbolcuya bağlı olmadığını vurguladı. Tecrübeli teknik adam, yıldız santrfor Vlahovic hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya çapında bir oyuncu, süper bir forvet ama bu bir takım oyunu. Beşiktaş'ın oyunu sadece Vlahovic'e bağlı değil. Avrupa'da da bunu gördük. Biz iyi hazırlandık ve evimizde kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz."

Ozan Kabak ise Beşiktaş'ın kadrosundaki oyunculara yönelik analizlerini yaptıklarını belirterek, rakibin kaliteli isimlere sahip olduğunu söyledi.

"Bizim odaklandığımız şey kendi futbolumuz. Bugün oynamayacağı haberini aldık ama Oh da kaliteli bir oyuncu. Analizimizi yaptık. Beşiktaş kaliteli bir takım ama biz iyi hazırlandık. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Umarım bu maçı en iyi şekilde 3 puanla kapatırız."

"KONSANTRASYONUMUZU KORUMALIYIZ"

Hoffenheim Teknik Direktörü Ilzer, Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşabilmek için takımının gelişimini sürdürmesi gerektiğini dile getirdi. Avrupalı rakiplere karşı hazırlık sürecinin önemine işaret eden teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bir yıldır UEFA Avrupa Ligi'ne hazırlanıyoruz. Tam da bu dönemde odaklanmamız ve bazı şeyleri iyileştirmemiz gerekiyor. Konsantrasyonumuzu koruyarak yolumuza devam etmeliyiz."