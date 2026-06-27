Bursaspor'dan Süper Lig hamlesi! Eski Fenerbahçeli Lincoln Henrique geliyor

Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Bursaspor, transferde önemli bir adım attı. Yeşil-beyazlıların, daha önce Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

SÜPER LİG HEDEFİ İÇİN GÜÇLÜ TAKVİYE

Yeni sezonda 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeyi amaçlayan Bursaspor, kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlıların son hamlesi ise Türk futbolunun yakından tanıdığı Lincoln Henrique oldu.

ALVERCA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Portekiz basınından Record'da yer alan haberlere göre Bursaspor, Alverca forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi konusunda kulübüyle anlaşmaya vardı. Bursa temsilcisinin bu transfer için yaklaşık 2 milyon euro bonservis ödeyeceği, ayrıca oyuncunun gelecekteki satışından Portekiz ekibine yüzde 30 pay verileceği iddia edildi.

3 YILLIK İMZA BEKLENİYOR

Transfer sürecinin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken, 27 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini 3 yıllığına Bursaspor'a bağlayacak sözleşmeyi imzalayacağı öne sürüldü.

TÜRKİYE'YE YABANCI DEĞİL

Lincoln Henrique, Türk futbolunu yakından tanıyan isimler arasında yer alıyor. Brezilyalı oyuncu daha önce 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak görev yaparken, 2022-2023 sezonunda ise Fenerbahçe formasını giymişti. Orta sahadaki teknik kapasitesi ve hücum katkısıyla bilinen Lincoln'ün, Bursaspor'un Süper Lig hedefinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.