Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder oldu

Bursaspor Kulübünde Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na Galip Sakder seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu olağan seçimli genel kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşti.

Genel kurulda kullanılan 200 oyun 99'unu alan Galip Sakder, kulübün 6'ncı divan kurulu başkanı oldu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz