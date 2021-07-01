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Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder oldu

01.07.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder oldu

Bursaspor Kulübünde Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na Galip Sakder seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu olağan seçimli genel kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşti.

Genel kurulda kullanılan 200 oyun 99'unu alan Galip Sakder, kulübün 6'ncı divan kurulu başkanı oldu.

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