G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Bursaspor'u 3-2 mağlup ederken hakem Suat Arslanboğa'nın Emre Taşdemir'in pozisyonuna devam kararı vermesi çok tartışıldı.

Peki, Suat Arslanboğa ve Cüneyt Çakır VAR'da neler konuştu? 'VAR' hakemi Cüneyt Çakır ile karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa'nın konuşmaları ortaya çıktı.

Beyaz TV'nin iddiasına göre Emre Taşdemir'in el pozisyonunda Cüneyt Çakır ve Suat Arlsanboğa arasında geçen diyalog şu şekilde:

Cüneyt Çakır: Hocam el var. Hocam ceza alanı içinde elle oynama var. İzlemeni öneririm.

Suat Arslanboğa: Tamam hocam. Pozisyonu gördüm. Kol kapalı, vücuda yapışık. Problem yok.

Cüneyt Çakır: Anlaşıldı hocam.

Suat Arslanboğa: Teşekkürler hocam.





