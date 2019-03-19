SPOR

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.03.2019 08:21 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-2'lik skorla kazandığı Bursaspor karşılaşması tartışılmaya devam ediyor. Maçın ilk yarısında Galatasaraylı Emre Taşdemir'in içinde bulunduğu pozisyon oldukça tartışılmış, Bursasporlu futbolcular penaltı beklemişti. Pozisyonun VAR konuşmaları ortaya çıktı.

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Bursaspor'u 3-2 mağlup ederken hakem Suat Arslanboğa'nın Emre Taşdemir'in pozisyonuna devam kararı vermesi çok tartışıldı.

Peki, Suat Arslanboğa ve Cüneyt Çakır VAR'da neler konuştu? 'VAR' hakemi Cüneyt Çakır ile karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa'nın konuşmaları ortaya çıktı.

Beyaz TV'nin iddiasına göre Emre Taşdemir'in el pozisyonunda Cüneyt Çakır ve Suat Arlsanboğa arasında geçen diyalog şu şekilde:

AW651369_09

Cüneyt Çakır: Hocam el var. Hocam ceza alanı içinde elle oynama var. İzlemeni öneririm.

Suat Arslanboğa: Tamam hocam. Pozisyonu gördüm. Kol kapalı, vücuda yapışık. Problem yok.

Cüneyt Çakır: Anlaşıldı hocam.

Suat Arslanboğa: Teşekkürler hocam.

AW651392_06

Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!
Arda Turan'a şok sözler! 'Ahlak sınırlarını zorlayan...'Arda Turan'a şok sözler! 'Ahlak sınırlarını zorlayan...'
Erdoğan'dan flaş şampiyonluk ve F.Bahçe yorumu!Erdoğan'dan flaş şampiyonluk ve F.Bahçe yorumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Bursaspor VAR cüneyt çakır Suat Arslanboğa

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

Erdoğan'dan flaş şampiyonluk ve F.Bahçe yorumu!

Erdoğan'dan flaş şampiyonluk ve F.Bahçe yorumu!

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Dünyayı şaşırtan transfer resmen açıklandı!

Dünyayı şaşırtan transfer resmen açıklandı!

Yeni takımını açıkladılar!

Yeni takımını açıkladılar!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

F.Bahçe'den derbide tarihi geri dönüş!

F.Bahçe'den derbide tarihi geri dönüş!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Erman Toroğlu futbol gündemini değerlendirdi

Arda Turan'a şok sözler! 'Ahlak sınırlarını zorlayan...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu bir devrim olur

Erdoğan'dan flaş şampiyonluk ve F.Bahçe yorumu!

MHK'den o pozisyon için flaş açıklama!

MHK'den o pozisyon için flaş açıklama!

Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak karar

Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak karar

Spor camiasından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü paylaşımları

Spor camiasından 18 Mart paylaşımları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.