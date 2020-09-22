Bursaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Altınordu’yu 2-0 mağlup ettikten sonra bir gün izin yapan Bursaspor, TFF 1. Lig’in 3. haftasında konuk edeceği Giresunspor maçı hazırlıklarına starı verdi.

TFF 1. Lig’in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu koşular ile devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

