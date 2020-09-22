YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

BURSA HABERLERİ  | 22.09.2020 09:36 | Son Güncelleme

Altınordu’yu 2-0 mağlup ettikten sonra bir gün izin yapan Bursaspor, TFF 1.

Altınordu’yu 2-0 mağlup ettikten sonra bir gün izin yapan Bursaspor, TFF 1. Lig’in 3. haftasında konuk edeceği Giresunspor maçı hazırlıklarına starı verdi.
TFF 1. Lig’in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.
Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu koşular ile devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.
Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Gaziantep 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Muğla Milli Eğitim’den ‘Sınırsız eğitim’ projesi
Muğla Milli Eğitim’den ‘Sınırsız eğitim’ projesi

Bursa Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
05:20
Sabah
06:44
Öğle
13:02
İkindi
16:27
Akşam
19:09
Yatsı
20:27

Bursa Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Derman Sağlık Eczanesi
Nilufer
Derman Sağlık Eczanesi
Nilufer
Derman Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bursa'da 4 yaşındaki çocuk inşaatta yaralı bulundu
Bursa'da 4 yaşındaki çocuk inşaatta yaralı bulundu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Özel İdare Arama Kurtarma Ekibi'nden nefes kesen yaralı kurtarma tatbikatı
Özel İdare Arama Kurtarma Ekibi'nden nefes kesen yaralı kurtarma tatbikatı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.