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Bursaspor-Kocaelispor maçının ardından

10.04.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Bugün kazanmak çok ama çok önemliydi. Başardığımız için mutluyum" - Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık"

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 yenen Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, seyircileri önünde önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

Kendi seyircileri önünde hedeflerinin galibiyet olduğunu ve bunu da başardıklarını vurgulayan Er, şöyle konuştu:

"Maça hedeflediğimiz ve planladığımız şekilde iyi başladık. Çok rahat skoru artırabilirdik. Son şutlarda çok iyi değildik. 30'uncu dakikadan sonra oyunu rakibe verdik. İlk kaleyi bulan şut, talihsiz bir şekilde gol oldu. İkinci yarıya daha baskılı başlayacağımızı devre arasında konuştuk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra çok daha sakin kalmamız gerekirdi. Çok daha pas yaparak boşluklar bulabilirdik. Bu da tabii ki bulunduğumuz konumla alakalı. Gerginlik var ve bunu oyuncularımızın üzerinden almaya çalışıyoruz.

Bugün kazanmak çok ama çok önemliydi. Başardığımız için mutluyum. Taraftar agresifti ve bu da sahaya iyi yansıdı. Yukarıyla makas kapandı. Her maça talibiz. Ciddi anlamda bir ivmelenme, dayanışma ve inanmışlık var. Bunu sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. İki galibiyet üst üste alırsak önümüz tamamen açılacak. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi net bir şekilde biliyoruz."

- Altıparmak: "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, çok üzgün olduklarını söyledi.

İki takım için de önemli bir maçı geride bıraktıklarını anlatan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Maç bizim için daha önemliydi. Bir an önce galip gelip üst taraflara çıkmak istiyorduk. Rakibin konumu itibarıyla neler yapacağını bir hafta boyunca çalıştık. Buna rağmen çalıştığımız ve yaptığımız işlerden gol yedik. Anlamsız bir şekilde kırmızı kartla oyun dışı kalan oyuncumuz oldu. Maçta iyi bir mücadele vardı. Tam yakalayacağımız anda gol yedik. Yediğimiz golden sonra oyuncumuz atıldı. Ona rağmen mücadeleyi sürdürdük. Rakip daha çok mücadele etti ve kazandı. Kocaelispor, büyük bir camiadır. Kimse özel şeylerini saha içinde yapamaz. Bununla alakalı gerekeni yapacağız. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. 7 önemli maçımız var. Bütün konsantrasyonu buna harcayacağız."

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