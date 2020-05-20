Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, transfer görüşmeleri iddialarını yalanladı:

SERGEN SEZGİN - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kulübü başkanı Mesut Mestan, bazı futbolcuların İstanbul kulüpleriyle transfer görüşmeleri yaptığı iddialarına ilişkin, "Transfer iddiaları tamamen yersiz ve asılsızdır. Sezon bitmeden bu şekilde görüşmeler de mümkün değildir." dedi.

Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun liglerin başlayacağı tarihi açıklamasının ardından çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi.

Tüm takımın kenetlendiğini belirten Mestan, tarihi bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.

Mestan, Bursaspor camiasında morallerin yerinde olduğunu vurgulayarak, "Koronavirüs süreci bütün takımları olduğu gibi mutlaka bizi de olumsuz etkiledi. Buna rağmen tesislerimizde olumlu bir hava var. Futbolcularımız her koşulda, futbol kenti Bursa'nın takımının Süper Lig'e yükselmesi için var gücüyle çaba gösterecektir." ifadelerini kullandı.

- "Transfer iddiaları tamamen yersiz ve asılsızdır"

Mestan, Çağlar Akbaba'nın Beşiktaş ile görüştüğü iddialarına ilişkin, bilgileri olmadan bu tür görüşmelerin yapılamayacağını ifade ederek, şöyle konuştu: