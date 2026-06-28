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Bursaspor, Lincoln Henrique ve Lewis Baker’i duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, iki transferini duyurdu. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Enes Çelik, Lincoln Henrique ve Lewis Baker ile anlaştıklarını açıkladı.

Bursaspor, Lincoln Henrique ve Lewis Baker’i duyurdu
Emre Şen

Kulüp Başkanı Enes Çelik, dijital platformlar üzerinden yaptığı özel canlı yayında taraftarlara çifte transfer müjdesi verdi. Yeşil-beyazlı ekibin kadrosuna dahil ettiği isimlerden ilki, Türkiye’de daha önce Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor forması giyen Brezilyalı 10 numara Lincoln Henrique oldu. Son olarak Portekiz ekibi FC Alverca’da forma giyen 27 yaşındaki sambacı, Timsah’ın yeni sezondaki en büyük gol ve asist silahı olmaya aday.

ORTA SAHAYA PREMİER LİG TECRÜBESİ: LEWİS BAKER

Gecede açıklanan ikinci isim ise İngiliz orta saha Lewis Baker oldu. Altyapısını Chelsea’de alan, Türkiye’de ise Trabzonspor formasıyla Süper Lig deneyimi yaşayan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, İngiltere’nin Stoke City takımından transfer edildi. Baker, merkez orta sahada hem 6 hem de 8 numara pozisyonunda görev yapıyor.

"BU KADRO HEDEFİNE ULAŞACAKTIR"

Canlı yayında yeşil-beyazlı camiaya seslenen Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, çok güçlü ve üst düzey bir kadro mühendisliği yürüttüklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "İkinci transferimiz de 6 ve 8 oynayabilen Lewis Baker transferini de bitirdik. Kulübümüz için hayırlı olsun. Stoke City’den kendisini aldık. Chelsea’de oynayan, Trabzonspor’da oynayan bir oyuncu. Duran topu da iyi kullanan bir oyuncu. Üst düzey isimleri kadromuza kattık. Bu oyuncularla Bursaspor hedefine ulaşacaktır. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Kazasız belasız bir sezon olsun."

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