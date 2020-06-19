Bursaspor, Süper Lig hedefi için kenetlendi

SERGEN SEZGİN - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, kalan 6 maçı kayıpsız atlatarak bir sezon aradan sonra Süper Lig'e tekrar dönmeyi hedefliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen TFF 1. Lig'in 29. haftasında yarın Keçiörengücü'ne konuk olacak yeşil-beyazlılar, son 6 haftaya iyi bir bir başlangıç yapmak için mücadele verecek.

"Dört Büyükler" olarak tabir edilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takımları dışında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tek ekip olarak Türk futbol tarihine geçen Bursaspor, kötü geçen 2018-2019 sezonunun ardından küme düşmüştü.

TFF 1. Lig'de bu sezon 28 maçta 14 galibiyet ve 7 beraberlik alan, ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle 3 puanı silindiği için de 46 puanı bulunan yeşil-beyazlılar, lider Hatayspor (53 puan) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un (47 puan) ardından 3. sırada yer alıyor.

Kalan kritik 6 maçı da kazanarak Süper Lig'e yükselmeyi amaçlayan Bursaspor, ilk olarak 10. sırada yer alan Keçiörengücü ile yarın saat 17.30'da deplasmanda karşılaşacak.