YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursaspor, Süper Lig hedefi için kenetlendi

Bursaspor, Süper Lig hedefi için kenetlendi

BURSA HABERLERİ  | 19.06.2020 11:09 | Son Güncelleme

Süper Lig'de "Dört Büyükler" dışında şampiyonluk sevinci yaşayan tek takım olarak Türk futbol tarihine geçen Bursaspor, bir yıl aradan sonra tekrar bu kulvara dönmenin hesaplarını yapıyor - Kulüp başkanı Mesut Mestan: - "Geçirdiğimiz zor günlerin ardından artık Süper Lig hedefimize çok yakınız"

SERGEN SEZGİN - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, kalan 6 maçı kayıpsız atlatarak bir sezon aradan sonra Süper Lig'e tekrar dönmeyi hedefliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen TFF 1. Lig'in 29. haftasında yarın Keçiörengücü'ne konuk olacak yeşil-beyazlılar, son 6 haftaya iyi bir bir başlangıç yapmak için mücadele verecek.

"Dört Büyükler" olarak tabir edilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takımları dışında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tek ekip olarak Türk futbol tarihine geçen Bursaspor, kötü geçen 2018-2019 sezonunun ardından küme düşmüştü.

TFF 1. Lig'de bu sezon 28 maçta 14 galibiyet ve 7 beraberlik alan, ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle 3 puanı silindiği için de 46 puanı bulunan yeşil-beyazlılar, lider Hatayspor (53 puan) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un (47 puan) ardından 3. sırada yer alıyor.

Kalan kritik 6 maçı da kazanarak Süper Lig'e yükselmeyi amaçlayan Bursaspor, ilk olarak 10. sırada yer alan Keçiörengücü ile yarın saat 17.30'da deplasmanda karşılaşacak.

Yeşil-beyazlılar, Keçiörengücü maçının ardından 30. haftada Adanaspor'u konuk edecek. Daha sonra Giresunspor deplasmanına gidecek Bursaspor, 32 ile 33. haftalarda Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor'la Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bursa ekibi, sezonu Hatayspor deplasmanında tamamlayacak.

- Mestan: "Süper Lig hedefimize çok yakınız"

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ay sonra futbola dönmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bu araya rağmen takımın futbol oynamaya hazır olduğunu belirten Mestan, tüm camianın Süper Lig hedefine kenetlendiğini vurguladı.

Keçiörengücü maçının kendileri için büyük önem taşıdığını dile getiren başkan Mestan, şöyle konuştu:

"Bu aranın ardından ilk maçta alınacak galibiyet, her açıdan bize motivasyon kazandıracaktır. Bütün takım bu maçı almak için canla başla mücadele edecek. Geçirdiğimiz zor günlerin ardından artık Süper Lig hedefimize çok yakınız. Kritik 6 maç oynayacağız. Bu maçları kayıpsız geçip, hak ettiğimiz Süper Lig'e yükseleceğiz. Taraftarlarımız desteğini bizden esirgemesin."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını kurtarmak için pencereden atladı Canını kurtarmak için pencereden atladı
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Bursa Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:27
Öğle
13:10
İkindi
17:08
Akşam
20:43
Yatsı
22:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Anadolu Burcu Eczanesi
Nilufer
Anadolu Burcu Eczanesi
Nilufer
Anadolu Burcu Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

20 yıl önce işlenen cinayet çözüldü

20 yıl önce işlenen cinayet çözüldü

Rahatına düşkün hırsız

Rahatına düşkün hırsız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.