Bursaspor, Süper Lig şampiyonluğundan 12 yıl sonra 2. Lig'e düştü

SERGEN SEZGİN - Spor Toto 1. Lig'den bir alt lige düşmesi kesinleşen Bursaspor, tarihinin en kötü dönemlerinden geçiyor.

Bursaspor, amatör kulüpler Akınspor, Acar İdman Yurdu, Demirspor, İstiklalspor ve Pınarspor'un birleşmesiyle 1963 yılında kuruldu.

Kuruluşunun 60'ncı yılını kutlamaya hazırlanan yeşil-beyazlılar, 1963-1967 yıllarında ikinci kademede mücadele ettikten sonra bugün adı Süper Lig olan en üst kademeye yükseldi.

Bursaspor, 2003-2004 sezonunda 1. Lig'e düşmesine kadar 38 sezon aralıksız bu ligde mücadele etti.

Süper Lig'e 2006-2007 sezonunda geri dönen yeşil-beyazlılar, 2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla adeta tarih yazdı. O dönem Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor dışında bu başarıyı yakalayan ilk takım olan yeşil-beyazlılar, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmenin onurunu yaşadı.

Türk futboluna yıldızlar yetiştiren Anadolu'nun köklü kulübü, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düştükten sonra 3 sezon mücadele ettiği 1. Lig'de de tutunamadı.

Yeşil-beyazlılar dün oynanan 37. hafta karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olarak bitime bir hafta kala TFF 2. Lig'e düştü.

Süper Lig şampiyonluğundan 12 yıl sonra 2. Lig'e gerileyen Bursaspor, gelecek sezon 59 yıllık tarihinde ilk kez üçüncü kademede mücadele verecek.

- Bir sezonda 5 teknik direktör değişikliği kurtaramadı

Bursa temsilcisi, bu sezon 4 farklı isimle 5 kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Yeşil-beyazlı ekip, sezonun henüz ilk haftasında Adanaspor ile iç sahada 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Mustafa Er ile yollarını ayırdı.

Takımın başına 3. haftada gelen Fatih Tekke'nin de Bursa macerası uzun sürmedi. Tekke, takımla çıktığı 4 maçta sadece 1 galibiyet alınca yönetim teknik adamla sözleşmeyi feshetme kararı aldı.

Bursaspor'un bir sonraki adresi 7. haftada Özcan Bizati oldu. Bizati yönetimindeki yeşil-beyazlılar, 9 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alsa da yine teknik adamla yollar ayrıldı.

Bursa ekibi, 18. haftada deneyimli teknik adam Tamer Tuna'yla anlaştı. Takımla çıktığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Tuna'yla da 25. haftada vedalaşıldı.

Yeşil-beyazlılar, 26. haftada başladığı noktaya döndü ve Mustafa Er'i tekrar takımın başına getirdi. 10 maçta Bursaspor'un başında sahaya çıkan Er, 5 galibiyete imza atsa da yeşil-beyazlıları kümeye düşmekten kurtaramadı.

- Son 3 yılda değişen 4 başkan kötü gidişata "dur" diyemedi

Bursaspor'un dikkati çeken bir diğer istatistiği ise son 3 yılda 4 kez başkan ve yönetimin değişmesi oldu. Değişen başkanlar da yeşil-beyazlılardaki kötü gidişatı durduramadı.

Kulübün başkanlığına, 1. Lig'e düşmesinin ardından 2019 yılında Ali Ay'ın yerine Mesut Mestan geldi. Mestan sadece 1 yıl görev yaparak koltuğu Erkan Kamat'a teslim etti.

Kamat ise bir sonraki kongrede yerini Hayrettin Gülgüler ve ekibine bıraktı.

Gülgüler ekibi sadece yarım sezon kulübün başında kaldıktan sonra istikrarı sağlayamadı ve olağanüstü kongreye gitme kararı alarak, görevi Ömer Faruk Banaz'a devretti.

