Bursaspor taraftarından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na protesto! Islıklar hiç susmadı

Nesine 2. Lig'de zorlu sezonun ardından ipi göğüsleyerek bir üst lige çıkmayı başaran Bursaspor, şampiyonluk kupasına kavuştu.

Türkiye'deki profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan tek takım ünvanına alan Timsahlar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda binlerce taraftarının önünde düzenlenen törende büyük coşku yaşadı.

KUPAYI TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU TAKDİM ETTİ

Bursaspor'a madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takdim etti.

ŞOK PROTESTO!

Şampiyonluk sevincinin yaşandığı törende çarpıcı anlar da yaşandı. Kupayı takdim etmek üzere sahneye çıkan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, tribünlerden yükselen protestoların hedefi oldu.

ISLIKLAR HİÇ SUSMADI

Bursaspor taraftarları, Hacıosmanoğlu’nun konuşması sırasında uzun süre ıslık ve yuhalamalarla tepkilerini dile getirdi. Yoğun protestoya rağmen konuşmasına devam eden Hacıosmanoğlu’nun sözleri, tribünlerden gelen sesler nedeniyle zaman zaman duyulmakta zorlandı.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA AYNI GÖRÜNTÜ

Geçtiğimiz yıl da 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğa ulaşan Bursaspor için kupa töreni düzenlenmiş; Bursaspor’a kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takdim etmişti. TFF Başkanı yıne protesto edilmişti.