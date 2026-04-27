Bursaspor taraftarından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na protesto! Islıklar hiç susmadı

Nesine 2. Lig'de zorlu sezonun ardından ipi göğüsleyerek bir üst lige çıkmayı başaran Bursaspor, şampiyonluk kupasına kavuştu.
Türkiye'deki profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan tek takım ünvanına alan Timsahlar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda binlerce taraftarının önünde düzenlenen törende büyük coşku yaşadı.
Bursaspor'a madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takdim etti.
Şampiyonluk sevincinin yaşandığı törende çarpıcı anlar da yaşandı. Kupayı takdim etmek üzere sahneye çıkan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, tribünlerden yükselen protestoların hedefi oldu.
Bursaspor taraftarları, Hacıosmanoğlu’nun konuşması sırasında uzun süre ıslık ve yuhalamalarla tepkilerini dile getirdi. Yoğun protestoya rağmen konuşmasına devam eden Hacıosmanoğlu’nun sözleri, tribünlerden gelen sesler nedeniyle zaman zaman duyulmakta zorlandı.
Geçtiğimiz yıl da 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğa ulaşan Bursaspor için kupa töreni düzenlenmiş; Bursaspor’a kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takdim etmişti. TFF Başkanı yıne protesto edilmişti.
