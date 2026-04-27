Bursaspor taraftarından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na protesto! Islıklar hiç susmadı

Devrim Karadağ

Şampiyonluk kupası töreninde sahneye çıkan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bursaspor taraftarlarının yoğun protestosuyla karşılaştı.

Nesine 2. Lig'de zorlu sezonun ardından ipi göğüsleyerek bir üst lige çıkmayı başaran Bursaspor, şampiyonluk kupasına kavuştu.

Türkiye'deki profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan tek takım ünvanına alan Timsahlar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda binlerce taraftarının önünde düzenlenen törende büyük coşku yaşadı.

KUPAYI TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU TAKDİM ETTİ

Bursaspor'a madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takdim etti.

ŞOK PROTESTO!

Şampiyonluk sevincinin yaşandığı törende çarpıcı anlar da yaşandı. Kupayı takdim etmek üzere sahneye çıkan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, tribünlerden yükselen protestoların hedefi oldu.

ISLIKLAR HİÇ SUSMADI

Bursaspor taraftarları, Hacıosmanoğlu’nun konuşması sırasında uzun süre ıslık ve yuhalamalarla tepkilerini dile getirdi. Yoğun protestoya rağmen konuşmasına devam eden Hacıosmanoğlu’nun sözleri, tribünlerden gelen sesler nedeniyle zaman zaman duyulmakta zorlandı.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA AYNI GÖRÜNTÜ

Geçtiğimiz yıl da 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğa ulaşan Bursaspor için kupa töreni düzenlenmiş; Bursaspor’a kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takdim etmişti. TFF Başkanı yıne protesto edilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çok ağır... “2 hokkabaz Fenerbahçe’yi sattı” Çok ağır... “2 hokkabaz Fenerbahçe’yi sattı”
F.Bahçe yenilince televizyonu pencereden dışarı attı!F.Bahçe yenilince televizyonu pencereden dışarı attı!
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Saldırganın manifestosu ortaya çıktı: "Ve artık bir pedofilin..."

Saldırganın manifestosu ortaya çıktı: "Ve artık bir pedofilin..."

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

En Çok Aranan Haberler

