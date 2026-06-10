Senegalli genç yıldız Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşma sağladığı 18 yaşındaki Amara Diouf ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Amara Diouf, sarı-lacivertli kulübe transferi için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Tarafların 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ifade edildi.

İMZAYI ATACAK

Uzun süren sakatlığını geride bırakan ve yeniden sahalara dönen Diouf, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı atacak.



GENÇ YAŞINDA DİKKAT ÇEKTİ

16 yaşındaki Amara Diouf, futbola Generation Foot altyapısında başladı. Hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken Amara Diouf, ülkesinde Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösteriliyor. Asıl mevki sol kanat olan 1.75 boyundaki Amara Diouf, sağ kanat ve santrfor bölgesinde de görev alıyor. Senegal U17 takımıyla çıktığı 10 maçta 7 gol atan Amara Diouf, Senegal Milli Takımı'yla da 2 maçta boy gösterdi.