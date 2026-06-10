SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Senegalli genç yıldız Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı 18 yaşındaki Senegalli yıldız Amara Diouf, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

Senegalli genç yıldız Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşma sağladığı 18 yaşındaki Amara Diouf ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Amara Diouf, sarı-lacivertli kulübe transferi için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Tarafların 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ifade edildi.

İMZAYI ATACAK

Uzun süren sakatlığını geride bırakan ve yeniden sahalara dönen Diouf, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı atacak.
Senegalli genç yıldız Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul a geldi 1

GENÇ YAŞINDA DİKKAT ÇEKTİ

16 yaşındaki Amara Diouf, futbola Generation Foot altyapısında başladı. Hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken Amara Diouf, ülkesinde Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösteriliyor. Asıl mevki sol kanat olan 1.75 boyundaki Amara Diouf, sağ kanat ve santrfor bölgesinde de görev alıyor. Senegal U17 takımıyla çıktığı 10 maçta 7 gol atan Amara Diouf, Senegal Milli Takımı'yla da 2 maçta boy gösterdi.

Senegalli genç yıldız Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul a geldi 2

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldıAziz Yıldırım başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı
Avustralya-Türkiye maçının hakemi belli oldu!Avustralya-Türkiye maçının hakemi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Amara Diouf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir olay ülkeyi karıştırdı! Türk berber hedef oldu

Bir olay ülkeyi karıştırdı! Türk berber hedef oldu

CHP'den sonra bir partiye daha mutlak butlan!

CHP'den sonra bir partiye daha mutlak butlan!

Fenerbahçe'den Beşiktaşlı El Bilal Toure'ye kanca! Aziz Yıldırım istedi

Fenerbahçe'den Beşiktaşlı El Bilal Toure'ye kanca! Aziz Yıldırım istedi

Dizi biter bitmez aşklarını ilan ettiler! Tatilden romantik poz

Dizi biter bitmez aşklarını ilan ettiler! Tatilden romantik poz

1 milyar dolarlık yatırım iptal: Fabrika kurmadan ortadan kayboldu

1 milyar dolarlık yatırım iptal: Fabrika kurmadan ortadan kayboldu

20 gün kaldı: Milyonlarca araç sürücüsü için yeni sistem

20 gün kaldı: Milyonlarca araç sürücüsü için yeni sistem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.