MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sanatçılardan Kılıçdaroğlu'na tepki! Şarkılarının çalmasını yasakladılar

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan gerilim sürerken ünlü sanatçılardan da flaş bir hamle geldi. Suavi, Zülfü Livaneli, Onur Akın gibi isimler Kılıçdaroğlu'na yasak getirdiler.

Sanatçılardan Kılıçdaroğlu'na tepki! Şarkılarının çalmasını yasakladılar

Mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na ünlü sanatçılardan tepkiler gecikmedi. Mutlak butlan kararı sonrası Suavi, Zülfü Livaneli ve Edip Akbayram'ın ailesi Kılıçdaroğlu'na 'yasak' getirdi.

Suavi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar… Bana ait olan ve/veya yorumcusu olduğum hiçbir eserimin-eserin BUTLAN ile göreve gelenler ve onun tarafı olanlar eliyle, herhangi bir ortamda kullanılmasını istemediğimi… olası izinsiz kullanımlara karşı sürecin takipçisi olacağımı paylaşmak isterim. Saygıyla" ifadesini kullandı.

Sanatçılardan Kılıçdaroğlu na tepki! Şarkılarının çalmasını yasakladılar 1

PEŞ PEŞE AÇIKLAMA GELDİ

Zülfü Livaneli de mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun şarkılarını kullanmasını yasakladığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki etkinliğinde de Akbayram'ın şarkısı kullanılmıştı. Geçen yıl hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın ailesi de Kılıçdaroğlu'na şarkıları yasakladı. Akbayram ailesinden yapılan açıklamada, "Edip Akbayram'ın yorumladığı eserlerin, kamuoyunda 'mutlak butlan' sürecinin temsilcisi veya destekleyicisi olarak görülen kişi, grup ve organizasyonlar tarafından siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin vermediğimizi beyan eder, kamuoyunun bilgisine sunarız ifadelerini kullandı.

Sanatçılardan Kılıçdaroğlu na tepki! Şarkılarının çalmasını yasakladılar 2

"OLMADI SAYIN KILIÇDAROĞLU"

Daha önce "Olmadı sayın Kılıçdaroğlu, yakışmadı" diyen Onur Akın da, "Şarkılarımın kullanımına devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağımı da tarafınıza bildiririm…" demişti.

Sanatçılardan Kılıçdaroğlu na tepki! Şarkılarının çalmasını yasakladılar 3

Eski CHP milletvekili ve Türk halk müziğinin usta sanatçısı Sabahat Akkiraz da Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuki gerekçelere dayanarak yeniden genel başkanlık iddiasını sürdürmesine sosyal medya üzerinden çok sert tepki göstermişti.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daha başlamadı ama gündem oldu! Çekim yeri merak edildiDaha başlamadı ama gündem oldu! Çekim yeri merak edildi
Ünlü oyuncudan ayrılmıştı! Özel hayatı merak ediliyorÜnlü oyuncudan ayrılmıştı! Özel hayatı merak ediliyor

Anahtar Kelimeler:
Onur Akın kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir olay ülkeyi karıştırdı! Türk berber hedef oldu

Bir olay ülkeyi karıştırdı! Türk berber hedef oldu

Orta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldı

Orta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldı

Real Alvarez'i istedi! Atletico, Osimhen için harekete geçti!

Real Alvarez'i istedi! Atletico, Osimhen için harekete geçti!

Dizi biter bitmez aşklarını ilan ettiler! Tatilden romantik poz

Dizi biter bitmez aşklarını ilan ettiler! Tatilden romantik poz

Altın sert düştü: Son 2,5 ayın dibi! İşte güncel altın fiyatları

Altın sert düştü: Son 2,5 ayın dibi! İşte güncel altın fiyatları

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.