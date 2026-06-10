Sanatçılardan Kılıçdaroğlu'na tepki! Şarkılarının çalmasını yasakladılar

Mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na ünlü sanatçılardan tepkiler gecikmedi. Mutlak butlan kararı sonrası Suavi, Zülfü Livaneli ve Edip Akbayram'ın ailesi Kılıçdaroğlu'na 'yasak' getirdi.

Suavi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar… Bana ait olan ve/veya yorumcusu olduğum hiçbir eserimin-eserin BUTLAN ile göreve gelenler ve onun tarafı olanlar eliyle, herhangi bir ortamda kullanılmasını istemediğimi… olası izinsiz kullanımlara karşı sürecin takipçisi olacağımı paylaşmak isterim. Saygıyla" ifadesini kullandı.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMA GELDİ

Zülfü Livaneli de mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun şarkılarını kullanmasını yasakladığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki etkinliğinde de Akbayram'ın şarkısı kullanılmıştı. Geçen yıl hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın ailesi de Kılıçdaroğlu'na şarkıları yasakladı. Akbayram ailesinden yapılan açıklamada, "Edip Akbayram'ın yorumladığı eserlerin, kamuoyunda 'mutlak butlan' sürecinin temsilcisi veya destekleyicisi olarak görülen kişi, grup ve organizasyonlar tarafından siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin vermediğimizi beyan eder, kamuoyunun bilgisine sunarız ifadelerini kullandı.

"OLMADI SAYIN KILIÇDAROĞLU"

Daha önce "Olmadı sayın Kılıçdaroğlu, yakışmadı" diyen Onur Akın da, "Şarkılarımın kullanımına devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağımı da tarafınıza bildiririm…" demişti.

Eski CHP milletvekili ve Türk halk müziğinin usta sanatçısı Sabahat Akkiraz da Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuki gerekçelere dayanarak yeniden genel başkanlık iddiasını sürdürmesine sosyal medya üzerinden çok sert tepki göstermişti.