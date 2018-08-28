Bursa alamadı, İspanya'ya gitti

Bursaspor'un uzun süren transfer görüşmelerinin ardından imza aşamasına geldiği ancak sonuç alamadığı Seydou Doumbia, İspanya'ya gitti.
30 yaşındaki tecrübeli golcü İspanya LaLiga ekiplerinden Girona'ya transfer oldu. İspanyol ekibi, anlaşmanın ise 3 yıllık olduğunu duyurdu.
Doumbia, Bursaspor'dan da 3 yıllık anlaşma talep etmiş ancak görüşmeler oyuncunun yıllık ücretinde artışa gitmesi üzerine olumsuz sonuçlanmıştı.
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