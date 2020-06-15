YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursaspor’a ‘Yıldırım’ destek

Bursaspor’a ‘Yıldırım’ destek

BURSA HABERLERİ  | 15.06.2020 14:26 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.Covid-19 nedeniyle liglere verilen ara sona ererken, 6 haftalık hayati karşılaşmalara hazırlanan Bursaspor’da, 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak Keçiörengücü maçı öncesi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kulüp Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Bursaspor’a ‘Yıldırım’ destek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
Covid-19 nedeniyle liglere verilen ara sona ererken, 6 haftalık hayati karşılaşmalara hazırlanan Bursaspor’da, 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak Keçiörengücü maçı öncesi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kulüp Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Geride kalan dönemde olduğu gibi 6 haftalık zorlu periyodda da şehrin en büyük değerlerinden Bursaspor’un yanında olduklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, şampiyonluk apoletli yeşil-beyazlıların bulunması gereken yer olan Süper Lig’e döneceğine olan inancının tam olduğunu vurguladı. Gerçekleştirdikleri ziyaret nedeniyle Başkan Mestan ve yönetimine teşekkür eden Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz sezon sonunda yaşanan talihsizlik tüm şehre olduğu gibi bizlere büyük üzüntü yaşattı. Korona virüsün etkileri nedeniyle lige verilen ara öncesinde zirve mücadelesini sürdüren şehrimizin en büyük değerlerinden olan Bursaspor’u adeta 6 haftalık yeni bir lig mücadelesi bekliyor. Bizler, şampiyonluk apoletli Timsahların, bu süreci en iyi şekilde sonuçlandırarak Süper Lig’e döneceğine inanıyoruz. ‘Yeniden Zirveye’ sloganıyla sürdürülen sezonda olduğu gibi bundan sonra da Bursa’nın en büyük marka değerlerinden biri olan Bursaspor’a olan desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a desteği için teşekkür eden Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, ”Koronavirüs nedeniyle daha da uzayan maratonu başarıyla neticelendirmemize 6 hafta kaldı. Şehir dinamiklerimiz, taraftarlarımız, yönetimimiz, teknik kadromuz ve futbolcu grubumuzla kenetlenerek hedefe ulaşacağız. Bu süreçte başından beri yanımızda olan ve destek veren Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursaspor’a ‘Yıldırım’ destek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Bursa Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:27
Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:42
Yatsı
22:30

Bursa Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Ay Eczanesi
Nilufer
Ay Eczanesi
Nilufer
Ay Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yenibağlar hizmet binasına kavuşuyor

Yenibağlar hizmet binasına kavuşuyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.