Bursaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı takımın ligin 23. haftasında bugün iç sahada Altınordu ile oynayacağı karşılaşma öncesi yapılan olağan PCR testi sonucunda bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, "Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon sürecine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz