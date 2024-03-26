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Bursaspor’da kongre tarihi 16-28 Mayıs

İHA İHA
26.03.2024 10:01
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224 Bursa ve Bursaspor Gönüllüleri Derneği’nde Başkan Murat Gültekin, görevi devralırken geceye katılan Bursaspor Başkanı Sinan Bür, kongre tarihinin 16-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşeceğini açıkladı.

Bursaspor’da kongre tarihi 16-28 Mayıs

Bursa’da 2010 yılından beri faaliyet gösteren 224 Bursa ve Bursaspor Gönüllüleri Derneği’nde başkan Mustafa Kemal Şençayır, başkanlığı Murat Gültekin’e güzel bir organizasyon ile devretti.

Geceye katılan Bursaspor Başkanı Sinan Bür, “Bursaspor’da böyle bir derneğin varlığından yeni haberim oldu fakat yaptığınız işler oldukça güzel. Sıkıntılı sancılı bir süreç içerisinde geldik gönül isterdi ki daha güzel bir durumda olalım. Fakat her şeyi düzeltmeye çalışıyoruz.

Biliyorsunuz Olağanüstü Genel Kurul ile geldik. 16-28 Mayıs tarihlerinde olağan genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz” dedi.
Öte yandan gecede konuşan Bursaspor Genel Sekreteri, geçici bir yönetim olmadıklarının altını çizerken, “Bizler Bursaspor’u en iyi yönetmek için mücadelemizi sürdürebiliyoruz. Sizleri de Bursaspor etrafında görmek istiyoruz. Tekrardan eski günlere dönmek için mücadele edeceğiz. Önceliğimiz transfer tahtasını açmak” diye konuştu.

224 Bursa ve Bursaspor Gönüllüleri Derneği’nin organizasyonuna Bursaspor Başkanı Sinan Bür, yöneticiler İsmail Ertekin ve Erkan Öncel, Bursaspor Kaptanı Furkan Emre Ünver katıldı.
Dernekte bayrağı devralan Murat Gültekin’in ekibinde ise Şaban Serbest, Recep İzmirli, Cihan Kayrak, Melih Küçükindere, Enis Altun, Ferdi Demir ve Erdinç Selalmaz yer aldı.

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