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Bursaspor'da teknik direktörlük görevine Özcan Bizati getirildi

21.09.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor'da teknik direktörlük görevine Özcan Bizati getirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'nin getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Özcan Bizati ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Özcan Bizati geçen sezon Süper Lig'de bir dönem Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

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