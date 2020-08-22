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Bursaspor’un Medıcana ’da sağlık kontrolleri devam ediyor

BURSA HABERLERİ  | 22.08.2020 15:27 | Son Güncelleme

Bursaspor’da futbolcuların sezon başı çalışmaları kapsamında yapılan sağlık kontrolleri devam ediyor.Bursaspor’da futbolcular 2020-2021 sezonu öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor.

Bursaspor’da futbolcuların sezon başı çalışmaları kapsamında yapılan sağlık kontrolleri devam ediyor.
Bursaspor’da futbolcular 2020-2021 sezonu öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor. Bursaspor’da 2020-2021 sezonu öncesinde futbolcuların sağlık kontrolleri kulübün hem futbol hem basketbolda sağlık sponsoru olan Medicana Bursa Hastanesi’nde gerçekleşiyor.
Üçüncü gün yapılan kontrollerde Cüneyt Köz, Çağatay Yılmaz, Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Recep Aydın, Burak Altıparmak, İsmail Çokçalış sağlık kontrollerinden geçti. Kontrollerde sporcuların kan tahlillerinin yanı sıra akciğer grafileri ve EKG’leri çekilip efor testleri yapıldı.
Ayrıca futbolcular kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi, kulak burun boğaz ve göz bölümlerinde muayene oldu. Bursa’nın incisi Bursaspor’a, hem futbol hem basketbol alanında sağlık sponsorluğu yaparak destek olmaktan mutluluk ve onur duyduklarını dile getiren Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Remzi Karşı, Bursaspor’a 2020-2021 sezonunda başarılar diledi.

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