Bursa'ya 35 ülkeden gelen yabancı alıcılar bebe-çocuk konfeksiyonu firmalarıyla görüştü

Bursa'ya 35 ülkeden gelen yabancı alıcılar bebe-çocuk konfeksiyonu firmalarıyla iş bağlantıları kurdu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle organizasyonlarına iki yıl ara veren Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) üyeleri, yabancı alıcılarla bir araya geldi.

Rusya, Özbekistan, Fas, Cezayir, Irak, İngiltere, İspanya, Polonya ve Sırbistan'ın aralarında yer aldığı birçok ülkeden firma, Bursalı sektör temsilcileriyle işbirliği masasında buluştu.

İki gün süren programda Bursalı firmalar, yabancı müşterilerle yaklaşık 500 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

- "UR-GE üyelerinin yüzde 70'i ilk defa ihracat yaptı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, sektörün ihracat odaklı büyümesi için 2022 yılında da çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

İsmail Kuş, "Juniokids" kurumsal kimliği altında faaliyet gösteren iki ayrı UR-GE projesinin sektörün dış ticaretine güç kattığını vurgulayarak, "Şimdiye kadar UR-GE üyesi firmaların yüzde 70'i ilk kez doğrudan ihracat yapma başarısı gösterdi. Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörü ihracatı her yıl ortalama yüzde 30 seviyesinde artarken UR-GE üyesi firmaları 3 yıllık proje sürecinde ihracatlarını yüzde 150 seviyelerine kadar yükseltmeyi başardı. Odamız ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, 35 ülkeden yaklaşık 300 yabancıyı ağırladık. " ifadesini kullandı.

- "Rusya'daki müşterilerimiz Türk ürünlerinden memnun"

Rusya'da bebek giyim ticareti yapan Natalia Tusnina, Bursa'ya ikili iş görüşmesi için daha önce de geldiğini ve firmaların üretim kalitesinden oldukça memnun kaldığını belirterek, "Türk tekstili, Rusya'da büyük bir yer edinmeye başladı. Buradaki alımlarımızı artıracağız. Bursa'da birçok görüşme yaptık. Rusya'daki müşterilerimiz de Türk ürünlerinden memnun." değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan'dan gelen Yaskanamu firması sahibi Sherzod Baknazarov da geçen yılki ikili iş görüşmesine geldiğini ifade ederek, "Bu sene de yeni firmalarla tanışıp ortak çalışmalarımızın devam etmesini hedefliyoruz. BTSO'ya iki tarafı bir araya getirdikleri ve fikir alışverişinde bulunmamızı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Özbekistan'dan gelen Yoyo firmasının yetkilisi Akhmetov Akhadzhon Alimzhanovich ise Bursa ile son 2 yıldır yoğun bir iş birliği içinde olduklarını ve bu ticari ilişkilerin artarak devam edeceğine inandığını kaydetti.

