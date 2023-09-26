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Bursa’ya bir dünya şampiyonluğu daha

26.09.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan, Para Atıcılık Dünya Şampiyonası’nda tüm rakiplerini geride bırakarak, dünya şampiyonu oldu.

Peru’da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası’nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan, şampiyon oldu. Lima kentinde 19-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda 10 M Havalı Tabanca Kadınlar (P2) SH1 disiplininde Türkiye’yi temsil eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcu Özgan, tüm rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonada Milli Takım adına mücadele eden bir başka sporcu Ayşegül Pehlivanlar ise bronz madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan, geçtiğimiz yıl Fransa’da düzenlenen Dünya Kupası’nda rekor kırarak altın madalya kazanırken, Kasım ayında ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda ilk sırada yer aldı.

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