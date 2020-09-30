Bursa'ya özgü 6 damak tadı coğrafi işaretle tescillenecek

Fotoğraf ve video çekimleri ile kayıt altına alınan ürünler hakkında belgelerin de toplanmasının ardından Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvuruları yapıldı.

Bu kapsamda, ürünlerin standartlarının doğru şekilde belirlenmesi amacıyla kentteki en eski ve köklü üreticiler ziyaret edilerek, tarihçeleri ve yapılışları hakkında bilgi toplandı.

Coğrafi işaretin dünyada 200 milyar dolar, Avrupa'da ise 60 milyar avro civarında pazarı olduğunu belirten Burkay, "Avrupa'daki ülkeler, 100 yılı aşkın bir süredir bunu yöresel kalkınma sistemi olarak uyguluyor. Türkiye'de zengin coğrafya ve kültürel değerlerin bir yansıması olan coğrafi işaretler konusunda farkındalık her geçen gün artıyor." dedi.

Burkay, Türkiye'de 500'ün üzerinde coğrafi işaretli ürünün tescillendiğini dile getirdi.

Ülke genelinde 595 tescil başvurusundan 197'sinin oda ve borsalar tarafından yapıldığını bildiren Burkay, şöyle devam etti:

"Bursa, coğrafi yapısı, tarım üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliği ile geleneksel ve yerel ürünler bakımından Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biri. BTSO olarak 2018 yılı eylül ayından bu yana, sahip olduğumuz değerleri en iyi şekilde muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda şehrimize özgü geleneksel ve yöresel ürünlere coğrafi işaret tescili almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Bursa döner kebabı ve süt helvası için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurumuzu gerçekleştirdik. Böylece başvuruda bulunduğumuz ürün sayısı 6'ya yükseldi. Önümüzdeki günlerde ilk olarak kestane şekerinde sürecin tamamlanmasını bekliyoruz."