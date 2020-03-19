Burun spreyi kronik tıkanıklığa çözüm değil

Op.Dr. Bahadır Baykal, burun spreylerinin kronik tıkanıklığa çözüm olmadığını söyledi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Bahadır Baykal, “Burun tıkanıklığı ilk bakışta bakıldığında basit gibi görünse de aslında bir çok hastalığa zemin hazırlayabiliyor. Kronik burun tıkanıklığı uykusuzluk ve yorgunluk gibi yaşam kalitesini düşüren sorunlara neden olurken, uzun vadede ise kalp büyümesi gibi çok daha ciddi problemlere yol açabilir. Ayrıca burun tıkanıklığına bağlı geceleri ağızdan nefes almak horlamaya, uyku problemlerine, konsantrasyon sorunlarına neden olabiliyor. Soğuk algınlığı veya sinüzit gibi hastalıklar geçici süreli burun tıkanıklığı oluşturabilir ama bu durum sorun oluşturmaz. Burun iç kısım eğriliği yani deviasyon yada burun etlerinin büyümesi gibi nedenlerle oluşan kronik burun tıkanıklığı ise uzun dönemde oksijen yetersizliğine neden olarak vücudu olumsuz etkiler. Akciğerlerimize yeteri kadar temiz hava gitmeyince oksijen-karbondioksit değişimi etkilenir, kanımız dokulara eksik oksijen götürür ve zamanla dokularda hasar gelişir. Kaliteli uyku uyuyamayan kişi de yorgunluk ve konsantrasyon güçlüğü gelişir, yüksek tansiyonu takiben kalp de ritim bozukluğu başlar ve bir müddet sonra kalp büyür” dedi.

Kronik burun tıkanıklığı olan hastalardaki en önemli belirtilerden birisinin de horlama olduğunu ifade eden Dr. Baykal, “Kişi sabah uyandığında ağzında kuruluk hissi oluşur. Burun iç kısım eğriliği ( deviasyon ) genellikle travma sonrası gelişen burun orta bölmesinin eğriliği durumudur. Gebelikte anne karnında bile, bebeğin dönme hareketleri esnasında burun travmaya maruz kalabilir, doğum sırasında ve çocukluk dönemindeki darbelerde deviasyon gelişiminde rol oynar. Her deviasyonburun tıkanıklığına yol açmaz. Toplumda burun eti olarak bilinen konka adını verdiğimiz burun için yapıların şişmesi de oldukça sık rastlanan kronik burun tıkanıklığı sebeplerindendir. Kadınlarda adet dönemlerinde ve gebelikte yaşanan hormonal değişimlerde burun etlerinin şişmesine yol açar. Kronik burun tıkanıklığının sebepleri arasında sürekli alerjiler de önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle alerjik zemine sahip hastalarda gelişen polip gibi yapılar burnu tamamen tıkayabilir. Burun tıkanıklığı burnu tahriş eden her türlü maddeye karşı gelişen reaksiyon sonucu da oluşabilir. En sık görüleni tütün dumanıdır. Bazı hastalar başarılı bir burun ameliyatı geçirseler dahi sigara içmeye devam ettikleri sürece tam olarak rahatlayamazlar. Olağandışı sebeplerden birisi de gastro özofajeal reflü hastalığı (GERD) dır ki; tedavi de mutlaka mide asidinin genze kadar kaçması önlenmelidir” diye konuştu.

Burun tıkanıklıklarından kurtulmak için kişilerin ilk başvurduğu yöntemin burun açıcı spreyler olduğunu kaydeden Dr. Baykal, “Bu spreyler en fazla 4-5 gün kullanılabiliyor ama kişiler burundan nefes almanın getirdiği rahatlık ile burun spreyini kullanmaya devam ediyor. Ancak bu spreylerin uzun vade kullanımı kişilerde bağlılığa neden olabilir. Ayrıca kronik burun tıkanıklığına sprey çözüm sağlamıyor. Eğer burun tıkanıklığının nedeni deviasyon ise tek çözüm ameliyattır. Kemik ve kıkırdak eğriliği düzeltildiği takdirde nefes sorunu düzelir. Artık oldukça konforlu ve rahat şekilde burun ameliyatlarını gerçekleştirebiliyoruz. Sanırım burun ameliyatlarını korkulan bir operasyon olmaktan çıkardık. Sık tekrarlayan sinüzit ataklarında ise öncelikle ilaç tedavisi ile iltihabı kurutup, sonrasında deviasyon, konka bülloza gibi anatomik problemleri ameliyatla hallediyoruz” açıklamalarında bulundu.

