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BUSİAD Başkanı Türkay, işsizlik rakamlarını değerlendirdi:

10.12.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2020 yılında pandemi nedeniyle azalan istihdamda bir süredir devam eden yükseliş sevindirici"

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, 2020 yılında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle azalan istihdamda bir süredir devam eden yükselişin sevindirici olduğunu belirtti.

Türkay, yaptığı yazılı açıklamada, Ekim 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İşsizlik rakamlarındaki olumlu seyrin umut verici olduğunu belirten Türkay, şunları kaydetti:

"2020 yılında pandemi nedeniyle azalan istihdamda bir süredir devam eden yükseliş sevindirici. Bu olumlu rakamların mutluluğunu yaşarken, uyarımızı da yapmak zorundayız. Pandemide azalan talebin ardından gelen yüksek talebe karşı işsizlik azaldı, istihdam arttı. Ancak bu enflasyonist ortam ve yüksek kurun menfi etkileri de olabilir. Umalım ki ihracat artışı devam etsin. Hükümetin düşük faiz, ihracat, yatırım ve istihdam hedefi umalım ki kur yükselişini alt edebilsin."

Türkay, enerji ve ham maddeye gelen zamların üretim üzerinde ciddi baskı yarattığını vurgulayarak, "Ocak 2022'den itibaren buna işçi ücretlerindeki artış da eklenecek. Asgari ücret ve diğer çalışan ücretleri, enflasyon karşısında eriyor. Adil gelir dağılımı, gelişmiş bir ülke olmanın şartları arasında ancak hassas bir dönemden geçiyoruz. Dengelerin gözetilmesi önemli. Çalışanların hak ettiğini alması önemli ve fakat bunun enflasyonu körüklemesinin de önüne geçilmeli." ifadelerini kullandı.

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