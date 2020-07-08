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BUSKİ çevre yatırımlarında hız kesmiyor

BURSA HABERLERİ  | 08.07.2020 16:06 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kurduğu Paket Atıksu Arıtma Tesisi ile Karacabey’in Şahinköy Mahallesi’nde yıllardır ekili arazilere akan kanalizasyon atıkları sorununu çözüme kavuşturdu.Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için ulaşımdan altyapıya, spordan çevreye kadar her alanda farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle yapılan 17 ilçenin de sağlıklı bir altyapıya kavuşturulması çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

BUSKİ çevre yatırımlarında hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kurduğu Paket Atıksu Arıtma Tesisi ile Karacabey’in Şahinköy Mahallesi’nde yıllardır ekili arazilere akan kanalizasyon atıkları sorununu çözüme kavuşturdu.
Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için ulaşımdan altyapıya, spordan çevreye kadar her alanda farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle yapılan 17 ilçenin de sağlıklı bir altyapıya kavuşturulması çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Karacabey ilçesine bağlı 280 nüfuslu Şahinköy Mahallesi’nin en önemli altyapı sorunu da BUSKİ tarafından çözüme kavuşturuldu. Arıtma sistemi olmadığı için kanalizasyon atıkları yıllardır ekili arazilere akan Şahinköy Mahallesine günlük 75 metreküp kapasiteli Paket Atıksu Arıtma Tesisi yapıldı. Bölgede bulunan özel okulla birlikte 750 kişilik nüfusa hizmet verecek olan tesiste arıtılan su, 1 kilometrelik deşarj hattı ile Karadere’ye verilerek, bölge için hayati önem taşıyan bir çevre sorununun daha önüne geçilmiş oldu.

BUSKİ çevre yatırımlarında hız kesmiyor

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