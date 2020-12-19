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BUSKİ’den esnafa müjde

BURSA HABERLERİ  | 19.12.2020 21:30 | Son Güncelleme

BUSKİ, korona virüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapatılan esnafa su tüketimlerinde yüzde 50 indirimli faturalandırma uygulanacağını duyurdu.BUSKİ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;"Korona virüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapatılan, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri, halı sahaları, sinema salonları, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonları, lunaparklar, özel okullar tarzı işyeri sahipleri yararlanabilecek.

BUSKİ’den esnafa müjde

BUSKİ, korona virüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapatılan esnafa su tüketimlerinde yüzde 50 indirimli faturalandırma uygulanacağını duyurdu.
BUSKİ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;
"Korona virüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapatılan, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri, halı sahaları, sinema salonları, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonları, lunaparklar, özel okullar tarzı işyeri sahipleri yararlanabilecek. İşyerlerinin kendilerinin adına kayıtlı olduğuna dair işyeri abone numarası, vergi numarası, ikametgah abone numarası, işyeri çalışma ruhsatı ile birlikte idaremize başvurmaları şartıyla 01/12/2020 tarihi itibariyle 3 aylık su faturası okumalarında, kendi adlarına abonelik kaydı bulunan ve ikamet ettiği meskenin su tüketimlerinde yüzde 50 indirimli faturalandırma uygulanacaktır."

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