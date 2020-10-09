BUSKİ’nin online hizmet ağı genişliyor

Bursa’da hizmeti vatandaşların ayağına götürmek için bugüne kadar internet ve mobil platformlardan hizmet veren “e-buski ve e-buski Mobil” uygulamaları ile aboneline kolaylıklar sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, e-devlet üzerindeki hizmet ağını da genişletiyor.

Sürekli ve kaliteli içme suyu temini ile altyapı uygulamalarında, örnek çalışmalara imza atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, günümüzde yaşanan covid-19 kaynaklı pandemi döneminde vatandaşlara yerinde hizmet etmek açısından e-devlet üzerinden yeni açtığı hizmetlerle abonelerine kolay erişim imkânı sunuyor. Bugüne kadar internetten ve mobil platformlardan hizmet veren “e-buski ve e-buski Mobil” uygulamasından abonelik, fatura bilgisi ve fatura ödeme gibi çeşitli kolaylıkları aboneleri ile buluşturan BUSKİ etkili ve kolay hizmet anlayışını daha da ileriye taşıyarak yeni hizmetlerini de e-devlet üzerinden vermeye başladı. E-devlet üzerinden BUSKİ’ye erişen vatandaşlar; “Abone Bilgileri Sorgulama ve Fatura Bilgileri Sorgulama” hizmetlerinin ardından artık, arıza başvurusu, abonelik sözleşme fesih başvurusu, borç bilgileri sorgulama, yeni abonelik başvurusu (İsim Değişikliği), arıza ve bakım bilgileri sorgulama, baraj doluluk oranları, su analiz raporu gibi çeşitli hizmetlere de e-devlet üzerinden kolaylıkla erişebilecekler.

Özellikle yeni abonelik başvurusu ve abonelik sözleşme feshi başvurusu ekranlarıyla vatandaşların kuruma gelmeden bu müracaatlarını gerçekleştirebilmelerini sağlayan BUSKİ, vatandaşların ve çalışanların sağlığını korumada yeni bir safhaya geçmiş oldu.

Abonelerine her zaman yüksek güvenlikli, hızlı ve kaliteli hizmet sunmanın çabası içerisinde olan BUSKİ Genel Müdürlüğü, hem e-devlet hem de e-buski platformlarından verilen hizmetlerin arttırılması konusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

