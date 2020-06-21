BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz GUHEM’i ziyaret etti

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursa’ya kazandırılan, Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni (GUHEM) ziyaret etti.

BTSO öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirilen GUHEM’de incelemelerde bulunan BUÜ Rektörü Ahmet Saim Kılavuz’a üniversite yöneticileri de eşlik etti. Ziyarette BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, GUHEM’deki çalışmalar hakkında Rektör Kılavuz’a bilgiler verdi. İncelemenin ardından gerçekleştirilen toplantıda ise GUHEM projesine bilimsel ve akademik destek sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

BTSO’nun vizyon projesi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Gökmen Projesi’nin 2013 yılında göreve geldiklerinde ortaya koydukları vizyon projelerden biri olduğunu söyledi. Merkezin 13 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ifade eden Başkan Burkay, GUHEM’de farklı nitelikte 154 adet interaktif düzenek bulunduğunu belirtti. İki kat şeklinde tasarlanan GUHEM’in ilk katında interaktif düzeneklerin yanı sıra havacılık öğrenme ve uzay inovasyon merkezi, dikey rüzgar tüneli, modern uçuş simülatörlerinin yer aldığını anlatan Başkan Burkay, "Uzay Katı” olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacağını söyledi.

Başkan Burkay, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda genç nesillerin uzay ve havacılığa ilgisini artırmak amacıyla hayata geçirilen merkezin alanında Avrupa’nın en iyi, dünyanın ise en iyi 5 merkezi arasında yer alma hedefinin bulunduğunu kaydetti. Başkan Burkay, “Burası gerek zengin içerikleri gerekse de kent kimliğine değer katan ödüllü mimarisi ile dünyanın sayılı merkezleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda GUHEM’in açılışını planlamış ancak koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler dolayısıyla açılışı gerçekleştirememiştik. Normalleşme ile birlikte inşallah en kısa sürede Merkezimizin açılışını yapacağız. BUÜ Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a ve kıymetli akademisyenlerimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise “GUHEM’i incelerken gerçekten çok heyecanlandım. Burası uzay ve havacılık alanında Türkiye’mizin lider merkezi olacak. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay, göreve geldiğinden beri vizyon projeler sunuyor. TEKNOSAB, BUTEKOM gibi GUHEM de Bursa’ya değer katacak çok önemli bir proje. Böylesine mükemmel bir merkezi şehrimize kazandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi. Rektör Kılavuz, üniversite olarak GUHEM’de yapılacak faaliyetlere ilişkin akademik destek vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

