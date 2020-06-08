BUÜ Yaz Öğretimi online devam edecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Senatosu, 4 Haziran 2020 tarihli toplantısında yaz öğretimi uygulamasının Google-meet üzerinden eşzamanlı olarak yapılması ve planlanan eğitimlerin 28 Temmuz-04 Eylül 2020 tarihleri gerçekleştirilmesi kararı alındı.

BUÜ Senatosu, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi kapsamında yapılacak uygulamalara ilişkin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 04.06.2020 gün ve E.16690 teklif yazılarını görüştü. Senatoda yapılan görüşmeler sonunda; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca güncellenen 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi akademik takviminin uygun olduğuna ve eğitimlerin Google-meet üzerinden senkron (eşzamanlı) olarak online yapılmasına karar verildi. Toplantıda, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretiminde açılması öngörülen derslerin isteğe bağlı olarak birim yönetim kurullarınca karar verilmesine ve sadece bu dönemle sınırlı kalmak kaydıyla öğrencilerin almak istedikleri derslerin BUÜ’de açılıp açılmadığına bakılmaksızın, diğer Devlet ya da Vakıf Üniversitelerinden alabilmeleri kararlaştırıldı.

Ders programı için alt limit 10 öğrenci

Toplantıda, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi kapsamında diğer üniversitelerden BUÜ’ye gelecek öğrencilerin kayıt olacakları derslere kontenjan sınırı olmaksızın kayıt hakkı tanınması kararı alınırken, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Hazırlık Sınıfındaki eğitimini tamamlayan öğrencilerin Yaz Öğretiminden ders alamayacağı kararlaştırıldı. Senato’da 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi döneminde derslerin açılabilmesi için gerekli alt limit öğrenci sayısı en az 10 öğrenci olarak tespit edildi. Bireysel olarak yapılan, dersler ile mezuniyet durumuna gelmiş öğrencilerde Bitirme Ödevi, Proje, Bitirme Projesi, Araştırma Yöntemleri, Güncel Konular vb. derslerde en az sayı şartının aranmamasına da karar verilen toplantıda, yapılacak olan klasik sınavlarda maksimum üst sınırın 100, test sınavlarında ise maksimum üst sınırın 248 olarak belirlenmesi kararı alındı.

Öğrenci mezuniyet için ilave 2 ders alabilecek

Senato toplantıda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi kapsamında alabilecekleri en fazla ders yükü kadar (22 AKTS/4 Ders) derse yazılan, tabi oldukları müfredatlarında yer alan dersleri başarmalarına rağmen programdan mezun olabilmeleri için ders yükünü aşacak durumda sadece başarısız iki dersi kalan öğrencilerin AKTS/kredi limiti şartı aranmaksızın ilave 2 (iki) ders alabilmelerine de onay verdi. Yine bu dönemde bir öğretim elemanının en fazla 3 farklı ders açabileceğini karara bağlayan Senato, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi döneminde ara sınav ve yıl sonu sınavlarının UKEY üzerinden online olarak yapılmasına ve ara sınav tarihlerinin birim yönetim kurullarınca değerlendirilerek karara bağlanmasına onay verdi. Toplantıda son olarak, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi kapsamında tüm öğrenciler için staj/uygulama eğitimlerini; yaz dönemi de dahil uygun zamanda koruyucu önlemleri aldığını bildiren yerlerde (fabrika, işyeri, sağlık birimi vb.) yapabilecekleri gibi, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle de Akademik Birimlerde tamamlayabilmelerine ve staj yeri ile ilgili olarak akademik birimlerce karar verilmesine oybirliği ile karar verdi.

