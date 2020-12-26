BUÜ’de vegan ürün tesisi görüşmeleri başladı

Modern laboratuvar imkânları ve deneyimli akademik kadronun çalışmalarından daha fazla yararlanmak isteyen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi, farklı bir projeyi daha hayata geçirmeye çalışıyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz öncülüğünde üretim imkânlarının geliştirilmesi ve yeni yatırımlar ile üniversitenin topluma açılması konusunda önemli projelere imza atan BUÜ’de yeni bir proje gündeme getirildi. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ile Bilim, Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTUAM) Müdürü Prof. Dr. Utku Çopur’un ön çalışmalarını yürüttüğü ‘Vegan Üretim Merkezi’ konusunda görüşmelere başlandı.

Üniversite ve Türkiye kazanacak

Ön görüşmelerin ardından düzenlenen ikinci toplantıya katılan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; güçlü fakültelere, deneyimli akademisyenlere ve donanımlı laboratuvarlara sahip olduklarının altını çizdi. Üniversitenin bu imkânlar ile daha fazla projeye imza atabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Vegan Ürün Tesisi projesi de bizim bu anlayışımız ile birebir örtüşen, bizleri memnun edecek bir girişim örneğidir. Burada önemli olan hukuki alt yapının ve tesis imkânlarının iyi araştırılması ve mevzuata uygun adımlar atılmasıdır. Eğer bu projeyi doğru bir şekilde hayata geçirilebilirsek, buradan hem üniversitemiz hem de ülkemiz kazançlı çıkacaktır” diye konuştu.

Toplantıda hazır bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün ise tesis projesinin bir Ar-Ge merkezi anlayışıyla çalıştırılmasını planladıklarını aktardı. Prof. Dr. Adem Doğangün, sektörde hizmet veren deneyimli bir firma ile işbirliğine giderek oluşturulacak vegan üretim tesisinin hem üniversiteye hem de akademik çalışmalara önemli bir zemin oluşturacağına inandığını kaydetti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut da projenin Ar-Ge ve inovasyon anlamında fakültenin gelişimine katkı koyacağını, bunun yanı sıra da eğitim öğretim olanaklarına da fayda sağlayacağını vurguladı.Gerçekleştirilen ön çalışmalar hakkında bilgi veren BİTUAM Müdürü Prof. Dr. Utku Çopur davegan ürünlerine dünya genelinde her geçen gün daha fazla ilgi duyulmaya başlandığına işaret etti.

Çopur, talep edilen ve kaliteli vegan ürünlerinin üretilmesi konusunda tüm donanımlara sahip olduklarını belirterek, hazırladıkları numune ürünleri katılımcıların beğenisine sundu. Ceviz suyundan yapılan süt, yoğurt ve diğer ürünler test edenlerden tam not aldı.

