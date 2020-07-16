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BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

BURSA HABERLERİ  | 16.07.2020 11:01 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. Soner Altun ve ekibi tarafından daha önce rastlanmamış yeni bir bakteri türü tespit edildi.
BUÜ Veteriner Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim elemanları, “Akuakültürden izole edilen Vibriospp. Ve Pseudomonasspp. Türlerinin identifikasyonu, genotiplendirilmesi, antimikrobiyal duyarlılık ve direnç genlerinin belirlenmesi” konusunda yürüttükleri TÜBİTAK projesinde tespit edilmemiş yeni bir Pseudomonas türü tanımladı.
Çalışma hakkında bilgi veren Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner Altun, Türkiye’nin, gökkuşağı alabalığı üretiminde Avrupa ülkeleri arasında en yüksek üretim kapasitesine sahip olduğunu ve bu üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla da balıklarda hastalık yapan etkenlerin tespiti ve bunlara yönelik koruma kontrol önlemlerin alınması gerekliliğini vurguladı.
Prof. Dr. Altun, ekibinde yer alan Araş. Gör. Dr. Muhammed Duman ve Araş. Gör. Dr. İzzet Burçin Satıcıoğlu ile kültürü yapılan gökkuşağı alabalıklarında hastalıkların tespiti amacıyla 2010 yılından bu yana Türkiye’nin 6 farklı bölgesinde inceleme çalışmaları yaptıklarını ve balıklarda hastalık yapan birçok etken tespit ettiklerini kaydetti. Altun, uluslararası alanda ilk defa isimlendirilen “Pseudomonassivasensis” bakterisinin, mikrobiyoloji alanında yeni tür tanımlamalarının yapıldığı “SystematicandAppliedMicrobiology” dergisinde de yayımlandığını söyledi.
Polifazik analizler ile yeni tür olduğu ispatlandı
Prof. Dr. Soner Altun, bakterinin bulunuş öyküsünü ise şöyle anlattı; “Bu bakteri türü, Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı çalışma ekibi tarafından 2013 yılında Sivas’ta bir alabalık işletmesinden Pseudomonas sp. olarak izole edildi. Yapılan polifazik analizlerle de yeni bir tür olduğu belirlenmiştir. İspanyol araştırmacılarla yapılan işbirliği sonrası bakteri Pseudomonassivasensis olarak isimlendirildi. Bu etkenin aynı zamanda İsviçre ve Belçika’da akciğer enfeksiyonu geçiren klinik hastalardan da izole edildiği rapor edildi.”
Prof. Dr. Altun, kültür balıklarında hastalığa neden olan farklı bakteri türlerinin bulunduğu ve bunların tespit ve isimlendirmeleri konusunda çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Altun, bakteri türlerinin tespiti sonrasında ise balıklarda kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik aşı çalışmalarının sürdürüldüğünü vurguladı.

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