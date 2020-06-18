Büuykşehir’den 465 personelle yağmurla mücadele

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri etkisini gösteren sağanak yağışta vatandaşların sorun yaşamaması için 465 personelle görev yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte etkisini hissettiren sağanak yağışta olası olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Yağış boyunca Kocaeli İtfaiyesi’nden 16, Zabıta Daire Başkanlığı’ndan 15 ve İSU Genel Müdürlüğü’nden 9 ekip sahada yer aldı. Kocaeli genelinde 16 ayrı noktada görev yapan 465 personel, hızlı bir şekilde olaylara müdahale etti. Evlerin ve bahçelerin içinde biriken sular, itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yollarda yaşanan su taşkınlarına anında müdahale edilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi. Tıkanabilecek olan mazgallar da Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından hızla temizlendi.

Çalışmalar kapsamında Kocaeli İtfaiyesi’nden 215, İSU’dan 120, Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daireleri’nden 130 personel hazır bekliyor.

