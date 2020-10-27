Avustralya'da Büyük Bariyer Resifi'nde 500 metre yüksekliğinde yeni bir resif keşfedildi.

CNN'in haberine göre, Schmidt Okyanus Enstitüsü, dünyanın en büyük gökdelenlerinden bile yüksek olan resifin, Falkor gemisiyle Queensland'in kuzeyinde yapılan keşif gezisi sırasında tespit edildiğini duyurdu.

Resifin, Büyük Bariyer Resifi'nin kuzeyinde deniz tabanının su altı haritasının tamamlanması işlemi sırasında 20 Ekim'de bulunduğu belirtildi.

Ekibin pazar günü su altı robotu SuBastian ile resifi incelediği ve keşfin görüntüsünü canlı yayımladığı kaydedildi.

Bölgede Raine Adası'ndaki dahil 7 bağımsız yüksek resif daha bulunuyor.

Schmidt Okyanus Enstitüsü kurucularından Wendy Schmidt, "Bu beklenmedik keşif, okyanuslarımızda yeni türler ve bilinmeyen yapılar bulmayı sürdüreceğimizi doğruluyor." ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük mercan resifi olan Büyük Bariyer Resifi, yaklaşık 344 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Resif, 1500'den fazla balık, 411 sert mercan ve onlarca diğer canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Yapılan bir araştırma, Büyük Bariyer Resifi'nin iklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklığının artması nedeniyle 1995'ten bu yana mercanlarının en az yarısını kaybettiğini göstermişti.

