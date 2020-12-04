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Büyük başarı kazandılar

BİLECİK HABERLERİ  | 04.12.2020 11:47 | Son Güncelleme

Bilecik Tenis Dağcılık ve Arama Kurtarma Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2.

Büyük başarı kazandılar

Bilecik Tenis Dağcılık ve Arama Kurtarma Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi’ne yükseldi.
Türkiye’nin 4 farklı şehrinde düzenlenen Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Lig finallerine 20 takım katıldı. Bursa’daki gruplara 6 takım katılırken, bu takımlar arasında Bilecik Tenis Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneğine bağlı hentbol takımı da yer aldı. Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bilecik Tenis Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği hentbol takımı grupta 4’üncü oldu. İlk üçte yer alan takımların Hentbol Erkekler 2. Ligi’ne direk yükseldi. Bilecik takımı ise, 2 galibiyet bir beraberlik ile Türkiye’de ligler arasında en değerli 4 sıradaki takım seçilerek, federasyon tarafından Erkekler Hentbol 2. Lig’e yükseltildi. Antrenörlüğünün İsmail Aynur ve Ercan İnan yaptığı hentbol takımı büyük başarı elde ederken, Hentbol İl Temsilcisi İlker Çınar bu başarıda emeği olan herkese teşekkür etti.

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