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Büyük bir gürültü ile çöktü

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.11.2020 18:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki caddeyi birbirine bağlayan beton merdivenler büyük bir gürültü ile çöktü.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki caddeyi birbirine bağlayan beton merdivenler büyük bir gürültü ile çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, cadde çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Mehmet Akif Ersoy ve Mehmetçik Caddelerini birbirine bağlayan ve bitişiğinde dört yıldızlı bir otel ile yapımı devam etmekte olan bir inşaatın bulunduğu beton merdivenler büyük bir gürültü ile çöktü. Olay anında merdivenlerde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.
Bandırma Belediyesi Zabıta ekipleri olay sonrası merdivenlerin üst bölümünde bulunan Mehmetçik Caddesini çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatırken, çöken merdivenlerin bitişiğinde bulunan otelde herhangi bir maddi hasar meydana gelmediği ve inşaat çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

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