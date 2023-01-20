Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ziyaretçi ağırlıyor.

İl merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çağlayan beldesindeki şelale, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesiyle büyük oranda dondu.

Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelaleye gelen ziyaretçiler fotoğraf çektirdi.

"DONDUĞUNU GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Ziyaretçilerden Fevziye Yılmaz, AA muhabirine, ilk kez şelaleye geldiğini ve çok güzel bulduğunu söyledi.

Şelalenin donduğunu görünce şaşırdığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlk geldiğimde şelalenin bu kadar büyük olabileceğini düşünmemiştim. Genelde fotoğraflarını gördüğümde küçük bir tarafını çekmişlerdi. Bu kadar geniş bir alanda şelaleyi ilk defa görüyorum. Donduğunu görünce de çok şaşırdım. Hayatımda ilk defa donmuş bir şelale görüyorum. Şelale etrafında bulunan yeşil bitki örtüsü ve doğallığıyla çok güzel. Bu nedenle şelalenin daha fazla korunması gerekiyor."

Bingöl'den gelen Eser Tamtaş da şelalenin doğal güzelliğine hayran kaldığını belirterek, "Benim Girlevik Şelalesi'ne ilk gelişim. Gerçekten doğal güzelliğine bayıldım. Buradaki doğal güzelliği tekrar görmek için sık sık gelmeyi düşünüyorum. Yaz aylarında görmedim ama inşallah yazın da gelmeyi düşünüyorum." dedi.

