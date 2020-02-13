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Büyük Cami’nin çehresi değişecek

SAMSUN HABERLERİ  | 13.02.2020 17:22 | Son Güncelleme

Büyük Cami’nin çehresi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in girişimleriyle değişecek.

Büyük Cami’nin çehresi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in girişimleriyle değişecek. Başkan Demir, Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi tarafından yaptırılacak rekreasyon çalışması sonunda Büyük Cami çevresinin estetik görünüme kavuşacağını söyledi.
Samsun’un özellikle tarihi simge ve değerlerini yeniden gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, Büyük Cami çevresinde de rekreasyon çalışması yapacak. Başkan Demir’in girişimleri sonucunda Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Onursal Başkanı hayırsever iş adamı Cemal Yeşilyurt’un katkılarıyla yapılacak çalışma, Büyük Cami çevresine estetik bir görünüm kazandıracak.

İncelemede bulundular
Projeye önem veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi tarafından Büyük Cami etrafında yapılacak olan çevre düzenlemeleri öncesinde hayırsever iş adamı Cemal Yeşilyurt ile incelemelerde bulundu. Demir ve Yeşilyurt, Büyük Cami çevresinde yapılacak rekreasyon çalışması kapsamında tuvalet, şadırvan ve musalla taşının yenileneceğini söyledi.

"Estetik görünüm sağlanacak"
Çalışmalar tamamlandığında Büyük Cami çevresinin estetik bir görünüme kavuşacağını belirten Başkan Demir, “Büyük Cami’nin tarihi dokusu ve estetiğine yakışacak rekreasyon çalışmaları yapıyoruz. Projeyi üstlenen ve elini taşın altına koyan hayırsever iş adamı Cemal Yeşilyurt ağabeyimiz ile yerinde incelemelerde bulunduk. Çalışmaları devam ettiriyoruz. İş adamlarımızın bu tür projelere destekleri çok önemli. Bu nedenle başta şehrimize verdiği katkılar olmak üzere, Büyük Cami projesine vereceği desteklerden dolayı Cemal Yeşilyurt ağabeyimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Samsunlular sahip çıksın”
Samsun’da spordan eğitime birçok alana destek veren ve şehrin tarihi simgelerinden birinin çevre düzenlemesine de katkı sağlayan hayırsever iş insanı Cemal Yeşilyurt da, “Şehrimiz için yapılacak her çalışmada bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli katkıyı vereceğiz. Şehrimiz için çalışan ve katkı sağlayan başkanımızın her zaman yanındayız. Büyük Cami şehrimizin simgelerinden biri. Bu projeye katkı vermek bizim için büyük onurdur. Ben de Sayın Demir’e bize böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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