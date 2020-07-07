Büyük çaplı işletmelere ruhsat denetimi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni normalleşme sürecinin başlamasından sonra ilçedeki büyük çaplı işletme ve kuruluşlara yönelik ruhsat denetimi başlattı.

Yeni tip korona virüs salgınının Türkiye’de başlamasından sonra ruhsat denetimlerine ara veren Bağlar Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte denetimlere yeniden başladı. Ekipler, ilçedeki büyük çaplı işletme ve kuruluşları önce denetleyerek eksiklerini tespit ediyor, ardından da iki haftalık süre tanıyor. Belediyeye davet edilen işletme yöneticileri misafir edilerek sağlanan kolaylıklarla kayıt dışı olmaktan kurtularak ruhsat almaları sağlanıyor. Aralarında sanayi kuruluşları, imalat yerleri, lojistik depolar, üretim tesisleri, dokuma ve konfeksiyon tesislerinin bulunduğu işletmelere yönelik denetimlerde şu ana kadar önemli bir başarı sağlandığı kaydedildi.

“İşletmelerimize her türlü kolaylığı sağlıyoruz”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kamunun ve yatırımcıların faydasını düşünerek bu denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Kimseye ceza yazma niyetinde olmadıklarını kaydeden Başkan Beyoğlu, ilçe ekonomisine katkı sağlayan işletmelere ve kuruluşlara türlü desteği sağlayarak kayıt dışı olmaktan kurtulmalarını sağladıklarını dile getirdi. Beyoğlu, “Kamunun ve yatırımcılarımızın yararını bir arada düşünerek bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Ticaret ve ekonomik hayatın önemli yapı taşları olarak kabul ettiğimiz yatırımcılarımıza ve esnaflarımıza ruhsat konusunda her türlü desteği ve kolaylığı sağlıyoruz. Tüm işletmelerimizi belediyemize davet ediyoruz. Gönül rahatlığı içerisinde gelsinler, işlemlerini yapıp öyle gitsinler. Belediyemizin çözüm odaklı tüm imkanları kendilerinin emrindedir” dedi.

