Büyük İstanbul Otogarı'nda saç kremi kutusunda 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 22 Şubat'ta Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nda yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, 3 şüphelinin bulunduğu araçta yaptıkları incelemede, siyah bir poşetteki saç kremi kutusuna gizlenmiş 3 parça halinde toplam 900 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Konuyla ilgili yakalanan M.A, M.N. ve L.K. adlı şüpheliler, adliyeye sevk edildi. M.N. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. ve L.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

