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Büyük Kadınlar Boks Milli Takımı rekor madalya peşinde

14.10.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme: "Dünya şampiyonasının ülkemizde yapılacak olması bizi daha da motive ediyor. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Belki de tarihi bir rekora imza atacağız diye düşünüyorum"

SELÇUK KILIÇ - Kadın Boks Milli Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, aralık ayında İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda rekor sayıda madalya elde edebileceklerini söyledi.

Trabzon'da kampa giren Kadın Boks Milli Takımının teknik direktörü Süme, AA muhabirine, 18 Ekim'e kadar çalışmalarını Trabzon'da sürdüreceklerini belirtti.

Trabzon kampının ardından 18-31 Ekim tarihlerinde Erzurum Palandöken'de kampa devam edeceklerini ifade eden Süme, "Erzurum'dan sonra Kazakistan'da kamp yapacağız ve ardından da Ordu'da turnuvaya katılacağız. İrlanda, Kazakistan takımları olumlu yanıt verdi, İngiltere de turnuvaya katılabilir. Bu turnuvanın ardında İstanbul'a giderek şampiyonaya katılacağız." dedi.

Aralık ayında şampiyonanın İstanbul'da yapılacak olmasının kendilerini daha motive ettiğini vurgulayan Süme, şöyle devam etti:

"Moral ve motivasyon olarak iyi durumdayız. Takımımıza inanıyoruz. İnşallah güzel çalışmaların sonucunu da elde edeceğiz. Kendi evimizde, seyircimiz önünde İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Belki de tarihi bir rekora imza atacağız diye düşünüyorum. İlk defa bu kadar iddialı söz içine girdik. Çünkü takımda herkes bunu başaracak güçte, yetenekte. Takımda uyum, arkadaşlık, dostluk var. Birbirini başarı yönünde yukarı çekme var. Bu da pozitif anlamda enerjimizi yükseltiyor."

Süme, Trabzon kampında 6 sıkletten sporcu bulunduğunu kaydederek, "Sporcularımızla antrenman öncesi konuşmamızda hepsinin final oynayabilecek, dünya şampiyonu olabilecek yeteneği, gücü, tekniği, inatçı yapısı, karakteri olduğunu söyledik. Bu organizasyon en iyi başarı sağlayacağımız dönem olacak diye düşünüyorum. İlk defa böyle ciddi, büyük konuşma içine giriyorum ama takımımızda bu derece kaliteli sporcular mevcut. İnşallah bunu başaracağız." diye konuştu.

- "Busenaz, katılmayı çok istedi"

Busenaz Sürmeneli'nin olimpiyat şampiyonluğunun ardından inişe geçmeyi ve yılı kapatmayı planladıklarını ifade eden Süme, "Ancak şampiyonanın Türkiye'de yapılacak olması durumu ortaya çıkınca Busenaz, kendi ülkesindeki bu şampiyonaya katılmayı çok istedi. Biz de öncelikle dünya şampiyonasına onu katma kararı aldık." dedi.

Busenaz için 10 yıl önce "Neden 7-8 Avrupa, 3-4 dünya şampiyonluğu olmasın, tarihe geçmesin" dediğini belirten Süme, "Busenaz fiiziksel olarak da buna uygun. Allah sağlık, sıhhat verdiği müddetçe hedeflerimiz içinde bu da var. İnşallah dünya boks tarihe böyle bir imza atarız, ismimizi bütün dünyaya yazdırırız. Böyle niyetimiz var." ifadesini kullandı.

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